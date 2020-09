Il Presidente della Provincia di Potenza, Rocco Guarino, ha ricevuto questa mattina in visita ufficiale, il Generale di Brigata della Guardia di Finanza, Gaetano Scazzeri, nuovo COMANDANTE / COMANDO REGIONALE BASILICATA.

Sottolineata la costante e continua collaborazione tra le due Istituzioni, Guarino ha riconfermato il suo personale ringraziamento per l'azione svolta dalla Guardia di Finanza a tutela delle attività economiche lucane e nell'azione di repressione dei crimini finanziari, garanzia di funzionalità per gli Enti Pubblici anche e soprattutto in questo difficile momento.

Un ringraziamento è stato infine espresso dal Presidente Guarino anche per il lavoro svolto dagli uomini della Guardia di Finanza in questo periodo di gestione del Covid19, dove solo l'effetto sinergico tra tutori dell'ordine e istituzioni locali ha garantito e garantirà in futuro periodi di serenità a tutti i cittadini lucani. Elemento di certezza, questo, confermato anche dalle parole del generale Scazzeri.