Il Coordinamento Regionale dei Giovani di Forza Italia Basilicata è felice di poter accogliere la visita in Basilicata del Presidente Nazionale del nostro Movimento Giovanile Marco Bestetti.

In vista delle prossime elezioni amministrative, il coordinamento regionale azzurro, è risuscito ad esprimere sull’intero territorio una pluralità di candidature espressione della nostra organizzazione giovanile.

A testimonianza dell’encomiabile lavoro posto in essere in primo luogo dal nostro commissario Regionale Nicola Padula, il partito ha inteso accompagnare con tutte le sue energie il percorso elettorale dei nostri candidati attraverso la presenza autorevole dei vertici azzurri.

Venerdì 11 Settembre, a partire dalle ore 16:30, il Presidente Bestetti accompagnato dai candidati espressione del giovanile, giungerà a Matera per una visita tra le vie del centro cittadino.

Sarà l’occasione, inoltre, per salutare il candidato Sindaco delle Coalizione di centro destra Rocco Sassone.