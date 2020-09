E’ stata presentata a Senise, in una gremita Piazza Vittorio Emanuele, la lista ‘Impegno Comune per Senise e il Territorio’, che vede capolista Giovanni Asprella, già sindaco per un mandato negli anni Novanta. Introdotto da uno dei candidati consiglieri, Filippo Gazzaneo, Asprella ha poi preso la parola.

‘’La nostra lista- ha detto- è un raggruppamento civico in cui confluiscono espressioni culturali e politiche di centro sinistra, sinistra, centrodestra e Movimento 5 Stelle, senza che questo abbia significato accordi tradizionali tra partiti. E’ una sorta di accordo democratico che risponde a una richiesta storica del popolo di Senise: unitevi, lasciate andare le bandiere politiche e trasformatele in sedimentazioni e fucine culturali, progetti positivi e protagonismo civile’’.

‘’Abbiamo condiviso un documento d’intenti presentato già alla stampa- ha continuato- Siamo un laboratorio politico anche per il comprensorio, che è fragile sia da un punto di vista economico e sia della rappresentatività delle classi dirigenti. Tale fragilità ci impone il superamento di ideologie diverse, verso l’unità. Un laboratorio aperto, diffuso, responsabile, con una squadra che decide solo dopo aver discusso. A tal proposito sono stato io a interpellare i candidati, ad allungare la sfera della partecipazione e chiedere un protagonismo diffuso. Abbiamo due obiettivi storici: portare a termine una lunga transizione delle classi dirigenti della nostra comunità; portare a compimento il tema della compensazione territoriale dopo la costruzione della diga di Montecotugno. Su questo occorre sottolineare che per la prima volta un Consiglio e una Giunta regionali hanno ratificato un provvedimento storico per la nostra comunità: le royalty di cui il Comune di Senise potrà farne tesoro. Questo è possibile solo se si attiva un dialogo con la Regione Basilicata, con il presidente Bardi e con l’assessore Cupparo. E’ vero che questa lista dialoga con l’assessore Cupparo che è il contrario di quello avvenuto in passato. Nessuna succursale di Francavilla ma un necessario dialogo istituzionale’’.



‘’Non percepirò nessuna indennità, ma se dovessi diventare sindaco la mia indennità sarà devoluta per opere culturali- continua- la ‘’mitologia’’ del sindaco deve essere cancellata. Non è un buon sindaco chi lavora tanto. E’ un buon sindaco chi fa lavorare bene la sua squadra, l’amministrazione, gli uffici, le associazioni eccetera''.



''Il candidato sindaco dell’altra lista- ha concluso Asprella- ha effettuato una nemmeno tanta velata insinuazione rispetto ad interessi circa strutture da ‘’farsi accreditare’’. Io lo invito espressamente a dire, se può, fatti, nomi e circostanze oppure a rettificare un dato infondato con evidenze diffamatorie accertate’’.

Sono candidati consiglieri: Giuseppe Nicola Petruccelli, Egidio bellusci, Maria Giuseppa Castronuovo, Giovanna Di Sanzo, Filippo Maria Salvatore Gazzaneo, Domenico Latrecchiana, Maria Lista, Rosario marino, Armando Francesco Roseti (detto Dino), Valeria Sassano, Antonella Patrizia Anna Simeone, Giuseppe Uccelli.



clicca qui per il programma