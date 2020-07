Stamani a Policoro abbiamo prima di tutto riferito dell'apprezzamento del Ministero del lavoro, dove è incardinato il Tavolo Nazionale Anticaporalato, del progetto "donne contro il caporalato" che ha permesso l'assunzione regolare e l'applicazione del contratto per 50 lavoratrici dell'area metapontina sottratte al caporalato.

L'iniziativa dell'associazione Nocap e di Rete per la Terra è collegata alla realizzazione di prodotti bio che sarano commercializzati da alcune catene di supermercati.

Si tratta di uno dei primi progetti in Italia che mette insieme lavoratori, traformatori e aziende di vendita anche per combattare il caporalato.

La misura parte a pochi giorni dell'anniversario della morte della giovane nigeriana bruciata viva ad agosto dell'anno scorso nel ex ghetto della fellandina perche' volevava uscire dalla tratta gestita dai caporali.

L'attuazione del Piano Nazionale Anticaporalato si carica di forme innovative e concrete con un piano di misure finanziarie pari a circa 70milioni per le cinque regioni del Sud e di circa 18 milioni per la Basilicata che prevede anche il completamento del Centro di Scanzano con circa due milioni del fondi Pon Legalita'.



Pietro Simonetti

TAVOLO ANTICAPORALATO DEL MINISTERO DEL LAVORO