Fermo restando che stiamo chiedendo alla Regione Basilicata di approvare un atto dovuto, mi chiedo se ci sia onore nell'agire di un medico, assurto alla carica di assessore, che in otto mesi non ha mantenuto la parola data. L’assessore Leone sta onorando le istituzioni che rappresenta, la Costituzione, la legge, i diritti umani? In un paese normale un politico che non mantiene la parola data sarebbe costretto a rassegnare le dimissioni; in Italia, invece, potrebbe diventare presidente della Repubblica. A partire dalle ore 16.00 sarò a Policoro sulle tracce dell’Assessore Leone per chiedergli che fine ha fatto la delibera che avrebbero dovuto approvare a febbraio 2020, recante ad oggetto “Disposizioni in materia di dispositivi destinati alle disabilità più gravi e complesse”.



Maurizio Bolognetti, Segretario di Radicali Lucani, consigliere dell’Associazione Coscioni e membro del consiglio generale del Partito Radicale (in sciopero della fame dal 6 luglio per chiedere il rispetto dei diritti delle persone con disabilità)