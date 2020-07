Speranze negate, diritti calpestati, Costituzione assassinata”

Lettera-appello a sostegno dell’iniziativa nonviolenta condotta da Maurizio Bolognetti



Alla Cortese Attenzione di

Roberto Speranza, Ministro della Salute

Vito Bardi, Presidente della Regione Basilicata

Luigi Rocco Leone, Assessore alla Salute, Politiche sociali Regione Basilicata



Gentili Signori,

avremmo voluto musicare questa lettera per farci aiutare dall’Arte a sconfinare l’aspetto umano di questa vicenda e relazionare così soltanto con quelle correnti vitali e morali che abitano il nostro Essere.

Dal 6 luglio scorso, Maurizio Bolognetti, giornalista, Consigliere dell’Associazione Luca Coscioni e Segretario di Radicali Lucani, è in sciopero della fame per difendere i diritti delle Persone con disabilità.

A sostegno di questo dialogo nonviolento e nella convinzione che le omissioni che ad oggi ancora persistono si traducano in violazione di elementari Diritti Umani,

vi chiediamo di onorare la Legge, la Costituzione e di intervenire immediatamente nella risoluzione del lungo e tortuoso percorso che affligge le Persone con disabilità che vivono in Basilicata e non solo.

Vi esortiamo quindi ad abbandonare pregiudizi, logiche e interessi umani e a entrare, anche solo per un attimo, in una condizione, quella della disabilità.

La disabilità non è una malattia. Spesso, l’abbiamo vissuta in sogno, quando a causa di un incubo il nostro corpo bagnato dal sudore e dalla paura è rimasto calpestato dall’immobilità. Freddo. Scollegato.

Questa immagine non armoniosa è vita reale di tante Persone con disabilità che ricorrono agli ausili per vivere con dignità e autonomia ogni condizione.

Noi siamo grati e sosteniamo con forza questa azione nonviolenta, perché, attraverso essa, Maurizio Bolognetti si fa voce e attività motoria di tutte le Persone che voce non hanno e di tutti coloro che hanno a cuore il rispetto dei diritti umani e civili.



Noi, Cittadini



1. Teresa Sirianni, insegnante, persona con disabilità (Rende)



2. Sergio Tanzarella, storico della chiesa e deputato XII legislatura (Caserta)



3. Alessandro Marescotti, insegnante e presidente di Peacelink (Taranto)



4. Luigi De Magistris, sindaco di Napoli



5. Raoul Pacifici Guatteri, educatore e presidente Onlus “Quei ragazzi, lavori in corso”



6. Egidia Bruno, attrice (Milano)



7. Vincenzo Petrocelli, pensionato malato di Sla (Tramutola)



8. Marcello Pittella, medico e consigliere regionale (Lauria)



9. Domenico Troia, presidente provinciale Associazione Diabetici Matera



10. Claudio Diolosa’, presidente “Associazione Croce Amica” (Cosenza)



11. Luigi Coppola, docente UniCal (Maratea)



12. Isabella Nicotera, docente UniCal (Rende)



13. Raffaele Giuseppe Agostino, docente UniCal (Rende)



14. Luca Braia, consigliere regionale in Basilicata (Matera)



15. Gianluca Palazzo, sindaco di Rotondella



16. Albino Pellegrino, direttore d’albergo, persona con disabilità (Acri)



17. Francesca Nudi, persona con disabilità (Rende)



18. Maria Antonietta Ciminelli, insegnante (Latronico)



19. Carlo Giordano, impiegato (Potenza)



20. Sergio Ragone, giornalista e scrittore (Potenza)



21. Rita Simonetti, pensionata (Tramutola)



22. Egidio Matinata, scrittore (Roma)



23. Gennaro Ponte, assistente sociale specialista, persona con disabilità (Rende)



24. Alessandra Sarubbo, insegnante, persona con disabilità (Rende)



25. Marika Gimini, assegnista ricerca Università San Raffaele Roma



26. Rosanna Ennico, casalinga (Moliterno)



27. Antonella D’Alessandro, insegnante (Roccanova)



28. Antonella De Maria, insegnante (Francavilla in Sinni)



29. Antonella Cicerchia, insegnante (Brienza)



30. Maria Antonietta Marinelli, insegnante (Spinoso)



31. Paolo Sinisgalli, giornalista (Gallicchio)



32. Loredana Scaiano, insegnante e scrittrice (Tricarico)



33. Giuseppe Laudone, impiegato, persona con disabilità (Rende)



34. Elisabetta Viola, insegnante (Latronico)



35. Espedito Santochirico, insegnante (Ancona)



36. Daniela Esposito, insegnante (Napoli)



37. Raffaella Sirianni, insegnante (Montalto Uffugo)



38. Maria D’Amelio, insegnante (Castronuovo Sant’Andrea)



39. Enzo Longo, regista e attore (Brescia)



40. Carla Maturo, insegnante (Latronico)



41. Rosanna Del Vecchio, insegnante (Latronico)



42. Antonietta Lofrano, insegnante (Roma)



43. Rosa Bonafine, insegnante (Lauria)



44. Filomena Viceconte, insegnante (Sant’Arcangelo)



45. Maria De Rosa, insegnante (Sant’Arcangelo)



46. Teresa De Marco, insegnante (Sant’Arcangelo)



47. Silvia Cammarata, insegnante, persona con disabilità (Castrolibero)



48. Rosanna Lobefalo, insegnante (Latronico)



49. Nunzia Cifarelli, insegnante (Roccanova)



50. Benedetta Masserelli, scrittrice, persona con disabilità (Londa)



51. Alessio Pieri, persona con disabilità (Londa)



52. Paola Ripi, Presidente casa Iris (Firenze)



53. Filomena Giordano, insegnante (Sant’Arcangelo)



54. Rocchina De Rosa, insegnante (Missanello)



55. Elisabetta De Luca, impiegata (Latronico)



56. Simona Calabrese, impiegata (Roma)



57. Livia Cagnazzi, insegnante (Napoli)



58. Giuseppe Venanzio Conte, Insegnante (Latronico)



59. Daniela Esposito, insegnante (Napoli)



60. Vincenzo Destino, Consigliere comunale (Melfi)



61. Patrizia Sanza, impiegata (Potenza)



62. Michele Latorraca, impiegato (Frosinone)



63. Marialaura Garripoli, impiegata (Roma)



64. Carlo Bossi, avvocato (Milano)



65. Maria Lemma, casalinga (Sant’Arcangelo)



66. Rosita Graziano, casalinga (Sant’Arcangelo)



67. Fiorenzo Magni, pensionato (Satriano di Lucania)



68. Filippo Pucci, impiegato (Richmond-Hill Ontario)



69. Paola Napoli, commerciante (Montalto Uffugo)



70. Rossella Costantini, casalinga (Bari)



71. Bruno Santochirico, impiegato (Ancona)



72. Rosa Maria Bonavita, pensionata (Latronico)



73. Nicolina Matinata, casalinga (Prato)



74. Lucia Viola, pittrice (Latronico)



75. Concetta Tropiano, casalinga (Grumento Nova)



76. Gabrio Palchetti, educatore (Londa)



77. Claudio Scheggi, educatore onlus “Quei ragazzi, lavori in corso” (Londa)



78. Barbara Calonaci, artista e maestra d’arte onlus “Quei ragazzi, lavori in corso” Londa



79. Pietro Scola, movimento politico “Speranze per Caserta” (Caserta)



80. Mimmo Marzaioli, movimento politico “Speranze per Caserta”, già assessore attività produttive Caserta



81. Giuseppe Natale, geometra (Cersosimo)



82. Gabriella Di Stefano, casalinga (Aprilia)



83. Rosanna Conte, impiegata (Barberino di Mugello)



84. Roberto Fantini, informatico, consigliere comunale Sant’Arcangelo



85. Laura Mastroberardino, giornalista (Milano)



86. Nirvana Bonanno, pensionata (Latronico)



87. Gidea Conte, impiegata (Modena)



88. Egidio De Luca, commerciante (Latronico)



89. Rosetta Pascale, casalinga (Satriano di Lucania)



90. Maria Cerminara, insegnante (Latronico)



91. Maria Carmela Belvedere, pensionata (Montalto Uffugo)



92. Michele Ruffolo, insegnante in pensione (Rende)



93. Antonio Morrone (Rende)



94. Antonietta Barbieri, farmacista (Vercelli)



95. Nicoletta Mascaro, medico veterinario (Cosenza)



96. Federica Imbrogno, studentessa (Rende)



97. Frank Turco, informatico (Rende)



98. Amalia Giuseppina Librandi, insegnante (Castiglione Cosentino)



99. Fabio Imbrogno, impiegato (Rende)



100. Eugenio Rocca, insegnante (Lamezia Terme)



101. Carmela Maria Brunetti, insegnante (Lamezia Terme)



102. Ignazio Matinata, commerciante (Latronico)



103. Barbara Matinata, studentessa (Latronico)



104. Giulia Bianco, studentessa (Roma)



105. Maria Luigia Lobefalo, commerciante (Latronico)



106. Marina Dialosà, Studentessa (Montalto Uffugo)



107. Ivan Ciminelli, impiegato (Latronico)



108. Egidia Forastiere, insegnante in pensione (Latronico)



109. Clelia Rossi, impiegata (Modena)



110. Tiziana Porcaro, impiegata (Latronico)



111. Emilia Simonetti, insegnante in pensione già consigliere regionale PRC (Potenza)



112. Silvana Carpino, insegnante (Montalto Uffugo)



113. Antonio Pagliaro, impiegato (Montalto Uffugo)



114. Carmela Pirri, insegnate (Montalto Uffugo)



115. Luana Bruno Bossio, casalinga e mamma di persona con disabilità (Cosenza)



116. Pina Barbo, impiegata (Latronico)



117. Caterina Ventimiglia, casalinga (Latronico)



118. Riccardo Palermo, studente (Montalto Uffugo)



119. Tiziana Marchese, libraia (Montalto Uffugo)



120. Rachele Pollastrini, selezionatrice “Lucca Film Festival” (Lucca)



121. Sirianni Antonio, insegnante (Lamezia Terme)