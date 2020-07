Riceviamo e pubblichiamo la nota a firma di Vincenzo Lo Duca, ex consigliere comunale di San Severino Lucano.

A San Severino Lucano è come se ci fosse un progetto da portare a termine: la fine di un paese. Il decadimento politico,morale,economico e demografico è evidente e sotto gli occhi di tutti. La penultima "perla" (sicuramente ce ne sarà un'altra, al peggio non c'è mai limite!) è la destinazione dell' asilo a centro socioriabilitativo per disturbi mentali (determinazione DSG n. 00064/2020 del 25 .02.2020). Ma l'asilo non era "non idoneo" (tanto che i bimbi sono stati trasferiti qualche anno fa in un "buco" nell' edificio che ospita il municipio)? E a settembre, causa covid,ci sarà bisogno di aule e spazi non solo per l' infanzia ,ma anche per elementari e medie. Che fenomeni!







Vincenzo Lo Duca

ex consigliere comunale