Rosa: “Continua il lavoro della task force interdipartimentale istituita per salvaguardare i fiumi lucani”.

Ai blocchi di partenza il bando per la manutenzione ordinaria del torrente Racanello, affluente del Fiume Agri nel territorio di San Chirico Raparo. L’avviso è pubblicato su Bur, numero speciale, n. 68 del 17 luglio 2020. Nei prossimi giorni, presumibilmente entro fine mese, sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Da quella data le imprese specializzate potranno presentare le manifestazioni di interesse per acquisire in concessione il servizio finalizzato al ripristino della officiosità idraulica del corso d’acqua e al controllo della vegetazione circostante.

“Continua il lavoro della task force interdipartimentale – commenta l’assessore regionale all’Ambiente ed Energia, Gianni Rosa - istituita proprio per salvaguardare i fiumi lucani. Siamo sempre più convinti che questa possa essere la strada giusta per risolvere un problema atavico della Basilicata, connesso alla mancata manutenzione dei corsi d’acqua con le conseguenze nefaste che abbiamo visto in questi anni”.