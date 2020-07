Il segretario del Partito Democratico di Castronuovo di Sant’Andrea, Alessandro Di Sario, ha scritto una nota a Poste Italiane, a Ministero e istituzioni regionali per chiedere il ritorno all’apertura regolare dell’Ufficio Postale del paese. “Con questa nota- si legge- diamo voce alle lamentele di tanti cittadini del nostro comune, in merito all’apertura a giorni alterni del locale Ufficio Postale; questo tipo di organizzazione del servizio si giustificava durante le prime fasi di emergenza sanitaria per la pandemia da covid-19, ma oggi non più, insomma, è necessario il ritorno alla normalità, per i motivi che andiamo ora ad elencare:

• Siamo in piena fase 3 del covid-19 con la riapertura di tutti i servizi e di tutte le attività economiche, sia pubbliche che private;

• L’attuale situazione aumenta i rischi sanitari e di contagio a causa di assembramenti che si possono verificare nei pressi dell’Ufficio Postale;

• Si aggiungano i rischi per le persone anziane, costrette a lunghe attese sotto il sole cocente della bella stagione, tenendo presente che costoro, rappresentano un’ampia fetta della popolazione residente e nonostante la presenza dello sportello elettronico postamat, hanno difficoltà ad utilizzarlo, necessitando invece di poter accedere ai servizi postali interni attraverso l’impiegato;

• Castronuovo di Sant’Andrea è un comune con più di 1000 abitanti, con un’alta percentuale di risparmiatori e quindi è necessario ritornare all’apertura giornaliera come in precedenza;

• Non è accettabile che la dirigenza di Poste Italiane approfitti dell’emergenza da coronavirus, per ridurre un servizio essenziale nei piccoli comuni;

• Infine, si dia reale corso alla volontà manifestata di una collaborazione più stretta tra governo e Poste Italiane che, pur essendo una società privata, svolge un ruolo fondamentale di servizio al cittadino.

In conclusione, vogliamo sottolineare che la pandemia del covid-19, sta mettendo a dura prova gli stati del mondo e le loro economie, di conseguenza il modello economico liberista, che ha prodotto una supremazia eccessiva del privato sul pubblico in molti settori con il conseguente taglio di servizi essenziali per il cittadino, non è più sostenibile per la semplice ragione che va garantita la tenuta socio-economica di tutte le piccole comunità’’.