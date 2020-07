Di ritorno dalla manifestazione di questa mattina in via Anzio, Maurizio Bolognetti ha avuto un malore. ''È stato prontamente soccorso da alcuni cittadini di Tito- ha scritto sua moglie Maria Antonietta Ciminelli sui social- che, dopo aver prestato un primo soccorso, hanno chiamato il 118 che è prontamente intervenuto. Ora si trova presso il pronto soccorso dell'ospedale San Carlo dove i medici del 118 hanno inteso portarlo per effettuare ulteriori controlli''. Bolognetti è in sciopero della fame dal 6 luglio per chiedere alla Regione Basilicata di rispettare la promessa e la parola data per dare seguito al provvedimento a tutela dei diritti umani delle persone con disabilità.