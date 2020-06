“Se c’è un insegnamento che possiamo trarre dalla crisi del coronavirus è il nostro modello di sviluppo, che dobbiamo ripensare velocemente a livello mondiale. La strada maestra per farlo è rimettere al centro dei nostri sistemi socioeconomici la natura, l’amb... -->continua

Condividiamo sinceramente l'entusiasmo del Sindaco Guarente, ampiamente manifestato sui social, per l'approvazione del nuovo regolamento comunale sugli asili nido. Lo condividiamo perché abbiamo a cuore il destino delle famiglie potentine che aspettavano d... -->continua

L’emergenza sanitaria dovuta al COVID – 19 impone di ripensare la mobilità locale. La riapertura delle attività lavorative in questa prima fase è stata affrontata convertendo i servizi automobilistici dedicati alla mobilità scolastica, non prodotti, per intens... -->continua

«Spesso percepiamo lo Stato come ente a se stante e scollegato dai cittadini, non solo per le grandi contraddizioni che comunque enti di gestione di tale complessità manifestano, dovendo gestire, ad esempio, 60 milioni di persone con tutte le loro esigenze e m... -->continua