Ancora una volta siamo costretti ad evidenziare la miopia politica della maggioranza in consiglio comunale ed una disponibilità al dialogo a fasi alterne.

A seguito della mozione presentata dal Consigliere Telesca, che aveva l' unico obiettivo di trovare delle soluzioni condivise (da tutte le forze presenti in consiglio comunale) per una migliore vivibilità notturna del centro storico, la maggioranza ed il sindaco hanno risposto "picche" dicendo che tante azioni sono già state messe in campo e che i consiglieri di centrosinistra presentano mozioni strumentali con l'unico obiettivo di cercare visibilità.

Peccato che le segnalazioni da parte dei cittadini, gli episodi di vandalismo ed inciviltà continuino ad aumentare e che il famoso, da tempo promesso, Terzo turno di Polizia locale non sia stato ancora istituito.

Stupisce, tra l'altro, il fatto che un Sindaco ed una maggioranza così sensibili in campagna elettorale rispetto ai temi della sicurezza e del decoro urbano, non colgano l'invito sincero al dialogo e alla condivisione di idee per risolvere la situazione.

Hanno definito le nostre proposte "Superflue" ed "Inutili".



La mozione è stata bocciata.



Seguendo questa logica, ci aspettavamo sinceramente lo stesso atteggiamento quando l'area di riferimento Tramutoli (Basilicata Possibile) ha presentato una mozione che invita il consiglio comunale a formare un "Tavolo Tecnico" per "Potenza Città dello Sport 2021."



Ci siamo permessi di ricordare alle forze di maggioranza ed ai proponenti la mozione, che la città, da tempo immemore, attende l'effettiva formazione di un Comitato Promotore che coinvolga il CONI, le Società Sportive, Unibas ma anche e soprattutto le Istituzioni e le associazioni di categoria presenti sul territorio.



Corre l'obbligo di ricordare ancora, a questo proposito, che la precedente amministrazione aveva invitato formalmente questi soggetti istituzionali ad entrare a far parte attivamente dell'organizzazione di un evento così importante non solo per la città di Potenza, bensì di tutta la regione.



La mozione approvata ieri evidenzia, a nostro parere, un passo all'indietro, un ridimensionamento generale del progetto.



Non è per nulla chiaro come questo nuovo "Asse" (non soltanto su questo tema) tra la Destra e l'Area Tramutoli possa offrire alla città una prospettiva di sviluppo seria in relazione ad un evento centrale anche per rilanciare l'immagine del Capoluogo di Regione.



Non è forse "Superfluo" proporre un "Tavolo Tecnico" quando già nel dossier iniziale del progetto che si conosce da anni è prevista la formazione di un vero e proprio "Comitato Promotore"?



Questa è la domanda che vogliamo rivolgere ai consiglieri di maggioranza.



In conclusione, c'è anche una riflessione prettamente politica a cui non possiamo sottrarci: la maggioranza sceglie di dialogare a fasi alterne in base a chi solleva le proposte e non valutando invece il merito delle proposte stesse.



Dopo mesi di segnali ed ammiccamenti in tal senso, il consiglio comunale di ieri è la testimonianza definitiva di questa triste realtà.



Se si continuerà a seguire questo "Modus Operandi", non si farà un torto alla minoranza di Centrosinistra, si continuerà a mancare di rispetto all'intera città.





I Consiglieri: Pierluigi Smaldone, Bianca Andretta, Angela Blasi, Vincenzo Telesca, Roberto Falotico, Angela Fuggetta, Francesco Flore, Rocco Pergola