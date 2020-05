«Si deve scongiurare in ogni modo che il prossimo 8 giugno si giunga alla dichiarazione di fallimento per la Gazzetta del Mezzogiorno. Anche la Regione Basilicata, in presenza di un provvedimento normativo che lo consenta, sosterrà le azioni messe in campo dal governo nazion... -->continua

Bolognetti: Il modello cinese? Un orwelliano regime totalitario che nega democrazia, diritti umani, libertà. Cresce come un fiume in piena l’elenco di coloro che in queste ore stanno dando la loro adesione alla campagna su e per Hong Kong #SONOANCHE... -->continua