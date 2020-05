Da Stigliano (Mt) e, più precisamente presso l’Hotel Antico Pastificio Sarubbi, già, Sede nazionale del Dipartimento di Scienze Turistiche, Tradizioni Popolari, Usanze e tipicità Enogastronomiche dell’Università Popolare Federiciana, ad arricchire il Patrimonio Culturale Turistico nasce Il Dipartimento nazionale ENAC Turismo e Enoturismo.

Il Dipartimento nazionale ENAC Turismo e Enoturismo raggruppa strutture ricettive, alberghiere, extra-alberghiere, stabilimenti balneari, bar, tour operatour, club enogastronomici, vitivinicoltori e operatori del turismo in genere al fine di dare un’attenzione sempre maggiore al Turismo Sociale, Culturale all’Enoturismo e all’Enogastronomia della nostra bella e amata Italia. Il Dipartimento raggruppa tali realtà al fine di fare squadra e di costituire sempre più una rete importante nel territorio. Il Dipartimento offre una relazione costante con Comuni, Regioni e Governo e si pone a difesa di un settore strategico per l’economia nazionale con iniziative e proposte mirate alle istituzioni regionali e alle amministrazioni locali e governative al fine di migliorare la normativa di settore e valorizzare le strutture e tutto il comparto turistico e la nostra bella Italia.

Il Dipartimento Turismo e Enoturismo dell’ENAC ha tra i propri scopi quello di rappresentare le categorie del settore turistico e tutto il comparto correlato al turismo a livello nazionale con una rappresentanza in ogni Regione e comune e quello di tutelare gli interessi dei propri associati/iscritti presso gli enti e le istituzioni pubbliche e private e quello di promuovere, tutelare e valorizzare tutto il settore e promuovere sopratutto la nostra bella Italia, offrendo anche ai propri associati/iscritti servizi convenzionati con sconti e prezzi riservati attraverso vari professionisti del settore.

Altresì in cambio le strutture in questo modo potranno offrire dei vantaggi ed offerte particolari riservate agli iscritti ENAC e agli iscritti delle associazioni che sono affiliate ENAC in modo da ampliare sempre più la loro clientela.

Tale iniziativa , si è resa necessaria al fine di costruire una rete importante nel comparto turistico, capace di fornire servizi di qualità in un settore strategico e fondamentale per l’economia nazionale e delle varie regioni.

Soprattutto in un momento come questo dove tale settore è fortemente penalizzato a causa di questa emergenza sanitaria, e appunto attraverso la rappresentanza e la collaborazione di tutti si potrà garantire la sopravvivenza e la futura crescita di centinaia di piccole e grandi attività, che sono in gran parte a conduzione familiare.

Tale Dipartimento è aperto al contributo fattivo di tutti i soggetti o associazioni o imprese, tour operator ecc. ecc. che operano nel comparto del Turismo che potranno contribuire, con la loro adesione, a rafforzare questa importante rete nazionale del comparto turistico. L’ISCRIZIONE AL DIPARTIMENTO E’ COMPLETAMENTE GRATUITA!!! Per informazioni, iscrizioni ed entrare a farne parte ci potete contattare a: enacturismo@virgilio.it

Pagina Facebook: Dipartimento Nazionale Turismo ed Enoturismo

Dott.ssa Adriana Domeniconi

(Direttore Dipartimento Nazionale ENAC Turismo Sociale, Culturale, Enoturismo, Enogastronomia.)

(Direttore Dipartimento Scienze Turistiche,Tradizioni Popolari, Usanze e tipicità Enogastronomiche dell’Università Popolare Federiciana)