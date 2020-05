A seguito di istanza- reclamo prodotto dalla Federconsumatori POTENZA, POSTE Italiane liquida ulteriori interessi su due buoni fruttiferi postali, ciascuno di lit.5.000.000, emessi nel 1987 e appartenenti alla P/Q PER COMPLESSIVI € 48.447,28 - quale somma integrativa rispetto alla precedente liquidazione.

L’istanza- reclamo si è resa necessaria per la tutela di un associato alla Federconsumatori che aveva esplicitamente chiesto di effettuare un ricalcolo degli interessi sui due buoni fruttiferi postali .

La vicenda degli interessi sui buoni fruttiferi postali, da tempo, è oggetto di variazioni unilaterali di modifica dei rendimenti, di regolamenti, di decisioni molto spesso contraddittorie.

Il risultato ottenuto è il frutto di un accurato studio di tutte le disposizioni vigenti (Sentenza Corte Costituzione a Sezioni Unite, decisioni Arbitro bancario finanziaio; D.M..) Lo studio ha portato l’avvocato Graziella ROMANIELLO della Federconsumatori Potenza, a presentare un reclamo- ricorso, ben argomentato, con il quale veniva richiesto a Poste Italiane di riliquidare gli interessi dal 21° al 30° anno.

Poste al termine dell’esame del reclamo, HA RICONOSCIUTO la legittimità della richiesta e ha disposto il pagamento delle somme richieste, disponendo a favore del nostro associato il rimborso complessivo di € 48.447,28.

Uno straordinario risultato della Federconsumatori POTENZA.

Nel passato, sempre la Federconsumatori Potenza si è resa protagonista di modifiche legislative, ottenendo ottimi risultati in ordine alle polizze vita, sempre emesse da Poste Italiane.

La FEDERCONSUMATORI invita i risparmiatori a rivolgersi ai nostri sportelli per chiedere assistenza. Dato il particolare momento che stiamo vivendo (COVID 19) siamo raggiungibili a mezzo mail federconsumatoribasilicata@gmail.com o chiamando ai numeri 320 9391 813 o 328 062 3242.







IL PRESIDENTE FEDERCONSUMATORI BASILICATA

Rocco LIGRANI