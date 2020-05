I vicesegretari reggenti del Circolo di Rotonda del Partito Democratico Massimo Di Sanzo, già sindaco di Rotonda e assessore alla Viabilità alla Provincia di Potenza, e l’avvocato Alfonso Bonifacio, già assessore al Comune di Rotonda, esprimono grande soddisfazione per la determina della Regione Basilicata che stanzia i finanziamenti per la progettazione esecutiva e per gli interventi sulla Galdo-Pollino.

Durante tutti questi anni è stato incessante l’impegno del segretario di allora Ivan Fittipaldi e di tutto il Direttivo del Circolo rotondese del Pd. Senza dimenticare il lavoro portato avanti dall’Amministrazione Comunale di Rotonda e dal consigliere di opposizione di allora Gaetano De Cristofaro.

Insieme a tutti noi, un ruolo fondamentale è stato svolto anche dall’allora governatore Marcello Pittella insieme al quale, proprio in tema di Galdo-Pollino, ricordiamo, in particolare, l’iniziativa del sit-in di Galdo del 14 giugno del 2018.

Se oggi siamo arrivati a questo punto è anche per quanto fatto in passato, nonostante “i pifferi maramaldi” non credevano che i lavori sulla Galdo-Pollino potessero effettivamente vedere la luce.