Nei giorni scorsi i consiglieri regionali Carlo Trerotola di Prospettive lucane e Mario Polese di Italia Viva hanno rivolto un appello al presidente della Giunta regionale Vito Bardi e al coordinatore della Task force regionale Covid-19 Erresto Esposito affinché si effettuino i tamponi diagnostici a tutti i cittadini lucani a rischio affetti da malattie autoimmuni. Come associazioni ringraziamo pertanto i consiglieri Polese e Trerotola per la sensibilità dimostrata nei confronti di una intera categoria di persone e per non aver voluto sottovalutare il tema fondamentale della prevenzione chiedendo al Governo regionale di incrementare e favorire tutti i comportamenti e le azioni tese a evitare il cosiddetto contagio di ritorno. Da parte nostre, come associazioni di volontariato impegnate a tutelare le persone affette da tali malattie (peraltro croniche e alcune con malattie associate), riteniamo assolutamente utile e precauzionale un siffatto intervento diagnostico, proprio per evitare che la fascia dei contagiati possa incrementarsi, specie in questa cosiddetta Seconda fase. Si tratta di un intervento assolutamente necessario e da effettuarsi in tempi veloci, coinvolgendo le stesse associazioni di pazienti sottoscrittrici del presente ulteriore appello. Un coinvolgimento che potrebbe essere svolto d'intesa con la Task force regionale, seppure per via telematica e telefonica, così orrispondendo a quanto pure di risulta venga svolto in altre regioni con specifici 'Piani regionali' per lo screening di sorveglianza Covid- 19 fra le quali più recentemente la Campania. Ci auguriamo vivamente che tale appelli non cadano nel vuoto e, come sempre, dichiarIamo la totale disponibilità per continuare nell'azione di solidarietà e di supporto alle istituzioni.



Lega Italiana Fibrosi Cistica Basilicata Onlus

Alad Fand Basilicata (Diabetici)

Associazione Sclerosi Multipla

Associazione Amici del Cuore

Aic Associazione Italiana Celiaci

Associazione Italiana Laringectomizzati

Gli amici della Sarcoidosi