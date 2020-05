La Voce della Politica

3/05/2020 - Giovani democratici di San Giorgio Lucano: ‘concessione gratuita del suolo per combattere la crisi''

I Giovani Democratici di San Giorgio Lucano con una nota hanno chiesto al Commissario

Prefettizio la concessione, in forma gratuita, del suolo pubblico, a partire dal mese di Giugno e per tutto l’anno 2020, al fine di consentire ai commercianti e ristoratori che una pos...-->continua

3/05/2020 - L’ADOC di Basilicata chiede a Bardi un Osservatorio Regione sui prezzi

L’ADOC di Basilicata ha chiesto al Presidente BARDI la istituzione di un Osservatorio Regione sui prezzi.

Difatti da più parti ci viene segnalato, in queste ultime settimane, l’aumento dei prezzi dei beni che in questo momento sono da considerarsi di primi...-->continua

2/05/2020 - Fincantieri, Spera (Ugl):”Soddisfazione per importanti commesse”

“Esprimiamo grande soddisfazione per il contratto vinto da Fincantieri che si è aggiudicata un’importante commessa della Marina statunitense per la consegna di una fregata lanciamissili, prevista per luglio 2026. E’ senza dubbio un successo del gigante dell’in...-->continua

2/05/2020 - "Gravi minacce per sistema informazione"

Ordine dei Giornalisti e Associazione della Stampa di Basilicata - in una nota congiunta firmata dai presidenti, Mimmo Sammartino e Angelo Oliveto - "tornano a esprimere grande preoccupazione per le gravi minacce che incombono sul sistema dell'informazione in ...-->continua

2/05/2020 - Appello dell'associazione Nazionale Discontinui dei Vigili del Fuoco

L’Associazione Nazionale Discontinui dei Vigili del Fuoco, dichiarata maggioritaria come rappresentatività della categoria discontinua, vuole stringersi ai colleghi permanenti in questo momento difficile per la Nazione e rendersi utile per dare risposte alla p...-->continua