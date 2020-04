La Voce della Politica

28/04/2020 - Valvano (Melfi) in arrivo la IES- Card

In arrivo la “I.E.S- card" per le famiglie in difficoltà economica. Sarà Melfi il primo comune lucano ad attuare una misura straordinaria di contrasto alla povertà ampliando , con fondi prevalentemente comunali, gli aiuti alle famiglie con un intervento straordinario...-->continua

28/04/2020 - Gd Basilicata oggi a confronto ‘il lavoro prima di tutto: ripartire in sicurezza

Il primo passo per avviare l’Italia alla fase due è ripartire con decisione ma in sicurezza.

Il nuovo Decreto, emesso dal Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 26 Aprile, prevede misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza...-->continua

28/04/2020 - Covid, Lauria: petizione di parrucchieri e centri estetici per fine del lockdown

La Basilicata ha fatto registrare zero contagi per il secondo giorno consecutivo e le pressioni per ridurre la morsa del lockdown aumentano sempre di più.

In proposito il sindaco di Lauri Angelo Lamboglia, anche quale referente Anci per l’aera sud della Re...-->continua

27/04/2020 - Covid-19, Giordano (Ugl):” Gli Operatori Spettacolo Viaggiante sono al lastrico”

“L’Ugl Matera è stata sensibilizzata dalla categoria degli Operatori dello Spettacolo Viaggiante Itinerante, i quali chiedendo sostegno anche alla nostra o.s. evidenzia come il DCPM del 09 marzo 2020 e i successivi provvedimenti legislativi anche di carattere ...-->continua

27/04/2020 - Cig in deroga, prosegue lavoro congiunto Regione - Inps

Ad oggi sono 904 le domande di aziende per la Cassa Integrazione Guadagni in Deroga trasmesse dalla Regione Basilicata all’Inps per un totale di circa 3.000 lavoratori. Le domande, 604 per Potenza e 300 per Matera, sono state già tutte lavorate dall’Inps in te...-->continua