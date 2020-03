Iniziativa concreta della giunta regionale della Basilicata che stanzia 2,5 milioni di euro per i Lucani in maggiore difficoltà economica. "La giunta Bardi dimostra ancora una volta di essere il governo del fare e di lavorare ad azioni concrete volte al soddisfacimento della società più che a proclami strumentali. Infatti con questa misura anticipa il governo nazionale e scandisce la linea da seguire per non permettere che i cittadini restino da soli nel momento più buio, dal secondo dopoguerra, che sta inghiottendo il paese".



Tutti i lucani in questi giorni attraversano attimi caratterizzati da grande preoccupazione, infatti per affrontare l'epidemia in atto ci sono volute delle restrizioni che hanno interessato gran parte dei sistemi produttivi, che proprio a seguito di queste circostanze, risultano immobili e la diretta conseguenza di questo stallo è la difficoltà che colpisce i cittadini meno agiati.

Uno stato come l'Italia, fortemente provata dalla crisi sanitaria non deve lasciare il proprio popolo in balia dell'emergenza e rendere esecutive tutte le opportune misure per provvedere alle necessità delle famiglie.

La Basilicata, che in questo periodo ha visto crescere il contagio tra i suoi cittadini, ha prontamente provveduto allo stanziamento di 2,5 milioni di euro a sostegno delle famiglie meno abbienti così da contenere l'avvilimento che purtroppo caratterizza i giorni che stiamo attraversando.

Il provvedimento preso dalla giunta regionale potenzierà concretamente il servizio sociale che nonostante tutto continua ad essere garantito.

La "social card covid-19", così chiamata data l'esigenza, risponde ai bisogni di circa 5000 nuclei familiari.

Il governo regionale a guida azzurra sta dando atto di provvedere alla tutela del diritto a una vita dignitosa e alla sicurezza di chiunque.

Forza Italia giovani Basilicata non può che ringraziare a cuore aperto gli amministratori, medici, infermieri, operatori sanitari e le forze dell'ordine che in prima linea rischiano il contagio, lavorando senza sosta per garantire il ritorno alla normalità e porre fine a questo capitolo buio e tornare a ben sperare nel futuro di ogniuno di noi.



Forza Italia Giovani Basilicata