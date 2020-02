L’arrivo della delibera a produrre la Jeep Compass e la convocazione per domani , 21 febbraio alle ore 15, del Comitato esecutivo di FCA è la notizia che tutti aspettavano da tempo e che è stata accolta con soddisfazione dalle organizzazioni sindacali. “E’ sicuramente una ... -->continua

Una delle costanti della maggioranza Bardi è quella di creare tanta attesa sulle discussioni sui temi delicati che caratterizzano la vita politica regionale. Purtroppo, quando l’attesa finisce e si arriva al dunque, il tutto viene anestetizzato e si fatica a c... -->continua