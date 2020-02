A fare gli onori di casa, il Presidente Rocco Guarino a cui sono state affidate le conclusioni dell’incontro di presentazione di due volumi molto interessanti, promossi e voluti dal Presidente regionale dell’Unpli, Rocco Franciosa.

Lavori realizzati per raccontare attraverso i volontari del Servizio Civile lucano nelle fila delle Pro Loco, la “Memoria Storica di Basilicata - donne e uomini che hanno contribuito alla crescita sociale e culturale delle comunità locali” e la “Storia e tradizioni della Lucania - viaggio alla scoperta del patrimonio culturale immateriale dei paesi Lucani”.

“La Provincia di Potenza - ha ribadito il Presidente Guarino - è sempre più la casa dei Comuni, la casa di tutti ed in una sede prestigiosa e storica come il Museo Provinciale, raccontare uomini e storie della nostra provincia, della nostra regione, sono l’esempio di come il servizio di volontariato civile, diventa opportunità per guardare dentro le nostre realtà facendole conoscere e promuovendole, come è nello spirito delle Pro Loco e delle amministrazioni locali.

Anche su questo, il nostro sforzo sarà quello di far capire che lo spopolamento non è irreversibile se cogliamo le opportunità che i territori hanno ed offrono.

Su questo la sfida delle Province è stata lanciata recentemente anche davanti al Presidente del Consiglio dei Ministri, perché per favorire una conoscenza dei territori ed una permanenza, è necessario avere infrastrutture e servizi degni di tal nome.

Noi - ha concluso Guarino - ce la metteremo tutta”.