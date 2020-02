“Il nostro presidente Bardi ha firmato nel pomeriggio di ieri l’atteso accordo con le compagnie petrolifere Total, Shell e Mitsui Italia ed è con molto orgoglio e soddisfazione che accolgo come componente di questa maggioranza questa notizia.”Così il consigliere Lega Basilicata Gianuario Aliandro che aggiunge:” I comuni della valle del Sauro devono essere tranquilli, perché l’interesse come già sottolineato nelle interlocuzioni con i sindaci podromiche alla firma dell'accordo di ieri,è stato quello di tutelare la salute dei cittadini, oltre che il lavoro e l’economia locale. Leggendo con attenzione tutti i punti cruciali dell’accordo che il presidente Bardi ha sottoscritto non si può non porre l’accento sul risparmio concreto che i cittadini avranno sul consumo del gas e sull’attenzione riservata finalmente e in modo inequivocabile al monitoraggio ambientale. Per il riequilibrio ambientale e territoriale infatti i concessionari verseranno anche altri 3 milioni di euro quale contributo di scopo per la pianificazione e progettazione di una rete di monitoraggio ambientale che dovrà riguardare l’intero territorio regionale. Inoltre, vi sarà un contributo ai costi di esercizio di tale rete per un altro milione e mezzo all’anno per 20 anni. Ci saranno ancora ulteriori contributi a programmi in materia di sviluppo sostenibile per i successivi venticinque anni.



È la dimostrazione che investire nelle estrazioni petrolifere in termini economici è fondamentale-continua Aliandro- per la Basilicata ma è altrettanto fondamentale l’aspetto del riequilibrio ambientale, con una previsione di investimento continuativa e costante. Senza entrare nel merito di tutti i dettagli dell’accordo, è facilmente comprensibile come si sia davanti al tanto auspicato cambiamento in termini di vantaggi per i lucani, con un concreto coinvolgimento di tutte le parti interessate, come dimostrato dall'istituzione di un tavolo di concertazione per la definizione dei progetti da attuare sul territorio, i cui componenti sono finalmente davvero rispondenti a un criterio equo e sensato di partecipazione e rappresentatività."



"Mi complimento-conclude il consigliere Aliandro-con il nostro Presidente per questo decisivo passo nella direzione auspicata da tutti noi componenti della maggioranza, e gli rinnovo la mia incondizionata stima e la piena fiducia, che non deluderà e non deluderemo le aspettative dei lucani che necessitano di una spinta propulsiva all'economia dei territori interni."