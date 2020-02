Sabato 1° febbraio 2020, a Potenza, presso l’aula Grippo del Palazzo di Giustizia in via Nazzaro Sauro, si è svolta L’Assemblea della Corte di Appello di Potenza, per la cerimonia di inaugurazione dell’Anno Giudiziario.

Erano presenti, oltre al Presidente della Corte d’Appello, dottoressa Rosa Patrizia Sinisi, in rappresentanza del Consiglio Superiore della Magistratura, il dott. Pasquale Serrao D’Aquino, in rappresentanza del Ministro della Giustizia, la dottoressa Emma Rizzato, il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Potenza, dottor Armando D'Alterio ed il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Potenza, avv. Maurizio Napolitano.

Erano altresì presenti, l’Arcivescovo di Potenza – Muro Lucano – Marsiconuovo, Salvatore Ligorio, il vicepresidente della Regione Basilicata, Francesco Fanelli, il Presidente del Consiglio Regionale, Carmine Cicala, il Presidente della Provincia di Potenza, Rocco Guarino, il Sindaco di Potenza, Mario Guarente, il vicesindaco di Matera, Giuseppe Tragni, il sindaco di Melfi, Livio Valvano.

La cerimonia ha avuto inizio con la relazione da parte della presidente Sinisi sull’amministrazione della giustizia per il periodo dal 1° luglio 2018 al 30 giugno 2019.

Dopo i saluti previsti dal cerimoniale la presidente si è soffermata sulle analogie, sempre più attuali, rinvenute dallo studio della Costitutiones Melphitanae promulgata nel 1231 proprio a Melfi dall’imperatore Federico II. “Una mirabile raccolta di leggi definita il più grande monumento legislativo laico del medioevo - ha affermato la Sinisi - un’opera unica, vero esempio di diritto vivente che delinea futuri scenari di crescita per la società, in modo così illuminato da apparire ancora oggi moderno”.