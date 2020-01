L’Amministrazione Comunale tace come le altre sei amministrazioni – Lauria, Castelluccio Superiore, Laino Borgo, Laino Castello, Mormanno e Papasidero - che hanno aderito all’accordo MISE!



TACE e TACCIONO non perché hanno qualcosa da nascondere o da intrallazzare, ma perché semplicemente “ le selezioni sono sospese”.



Le selezioni sono state sospese già nello scorso Dicembre con precisa richiesta delle parti in quanto era in corso la Campagna elettorale per le REGIONALI IN CALABRIA conclusasi questo fine settimana.



Altro motivo per il quale si è richiesto la sospensione dell’iter selettivo e quello di dover incontrare preventivamente la società gestrice dell’impianto Mercure s.r.l. la quale, dovrà sottoporre alle SETTE Amministrazioni sottoscrittrici dell’accordo MISE ed all’Ente Parco del Pollino il piano industriale per comprenderne i contenuti e gli obbiettivi di sviluppo.



Ancora una volta vi ergete a” paladini della giustizia “senza sapere neanche cosa dite!! Vi invito a verificare se gli altri Comuni hanno provveduto a divulgare questa informazione o se soltanto il Comune di Castelluccio Inferiore non l’abbia fatto.



Certo è che la nostra amministrazione e’ sempre trasparente proprio perché riteniamo che i cittadini debbano sapere quello che facciamo! Sempre ed immediatamente!!!



La riprova è che sin dal primo momento abbiamo voluto attivare il servizio di informazione con le NEWS del comune per far si che ogni atto pubblico ed ogni scelta amministrativa fosse portata a conoscenza di ogni singolo cittadino!



Oggi la comunicazione dell’nostro ENTE è un fiore all’occhiello efficiente, radicale e capillare sia per la diffusione dell’informazione via SOCIAL e sia mediante la registrazione dei consigli Comunali con l’emittente televisiva Telemormanno! Che non costano migliaia di euro all’anno, come da voi asserito!!



Se si vuole essere sempre trasparenti - proprio come hai fatto tu! Nei tuoi lunghi DIECI ANNI – un servizio di puntuale di informazione reso ai cittadini si chiama investimento, parola a voi poco gradita o a dir vero sconosciuta…. L’unico costo che effettivamente sosteniamo in maniera GRAVOSA è quello di sopportare le laconiche e arzigogolate arringhe ( e non SARDINE ) del vostro CAPOGRUPPO GIORDANO durante i consigli Comunali … dandogli così anche l’opportunità di rivedersi in TV ( grande atto di democrazia da parte nostra ) così da farlo auto incensarsi ed auto celebrarsi e quando esso si rivede in tv fiero commenta tra se’ e se’ : aji vist chi mast’ ca sung , uvi’ com si fe’ l’opposizion, nu fazz’ vidi iji a quiss’ com s’amministr … - è scatta l’auto applauso!



Beh’ anche questa volta come due anni fa non avete fatto un bel niente!... anzi qualcosa l’avete fatta l’ennesima brutta figura cercando di voler mettere in cattiva luce il nostro operato!



Anche noi abbiamo creduto e crediamo nelle opportunità che possono derivare dalla produzione industriale della Centrale del Mercure e certamente non saremo NOI A NASCONDERE NIENTE A NESSUNO!

Io ed i miei consiglieri non abbiamo nipoti da far assumere all’enel e non abbiamo figli dei nostri amici ( al contrario tuo ) che sono stati assunti in societa’ del gruppo enel prima della tua dipartita elettorale … e per tanto andiamo fieri di quello che abbiamo fatto e continuiamo a fare … concretamente ed ogni giorno.



I nostri concittadini vedono quello che facciamo e come lo facciamo senza interessi di sorta o di parte.





Il Sindaco



Paolo Francesco Campanella