Dopo la segreteria unitaria di categoria dei sindacati Flai CGIL, Fai cisl e Uila Uil di Basilicata, è stata fissata per martedì 11 febbraio una manifestazione dei lavoratori forestali con presidio davanti alla sede della Regione Basilicata. La protesta si è resa necessaria a seguito delle gravi inadempienze da parte della Regione Basilicata che non ha trasferito risorse al Consorzio di bonifica per il pagamento delle spettanze e ad alcune decisioni da parte del governo regionale sulla gestione del settore forestale, trattato al pari di di un ammortizzatore sociale e non come strumento strategico per la tutela ambientale del territorio. Con la manifestazione dell'11 febbraio i sindacati chiedono la riapertura dei cantieri entro il mese di aprile, l'immediata pubblicazione del bando per la riassunzione del personale forestale senza l'indicatore ISEE e il pagamento immediato delle mensilità arretrate, con particolare riferimento all'area programma del Basento in cui forestali attendono ancora le spettanze di novembre 2017 e le due indennità pattuite ma non retribuite da parte del consorzio unico di bonifica. Nell'ultima riunione con i sindacati, inoltre, era stata stabilita la convocazione di un tavolo tecnico per la programmazione delle attività del 2020, mai avvenuto.