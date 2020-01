Il Ministero dei Trasporti ha stanziato alle Regioni 2,2 miliardi di euro per rilanciare la mobilità sostenibile. Fondi finalizzati all’acquisto di nuovi bus ecologici per il trasporto pubblico locale, sulla base delle disposizioni del Piano Strategico Nazionale della Mobili... -->continua

11/01/2020 - In arrivo 52 milioni alla Basilicata per il trasporto pubblico

Il trasporto pubblico locale rappresenta uno strumento essenziale per aumentare la qualità della vita dei cittadini e ridurre le emissioni nocive per la salute. Per questo il ministero dei Trasporti ha stanziato 2,2 miliardi di euro per le Regioni destinati al...-->continua