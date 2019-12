“Salvato il pronto soccorso di Villa D’Agri, un altro importante risultato per la sanità lucana”. Lo rende noto il Presidente del Consiglio regionale, Carmine Cicala, che sottolinea “un risultato raggiunto grazie all’impegno di tutti, a dimostrazione che lavorare in squadra è la soluzione migliore per dare risposte a beneficio dei lucani e della Basilicata. Nell’ultimo periodo ho raccolto le istanze di molti cittadini preoccupati, dei medici e dei primi cittadini, da qui il mio impegno è stato nella direzione di aprire tavoli tecnici con tutti gli attori interessati al fine di poter trovare le soluzioni più idonee e pertinenti”.



“In tal modo – precisa Cicala - sono stati sottoscritti diversi accordi, già deliberati, tra Regione e Aziende ospedaliere Asp e Aor, per garantire e potenziare il pronto soccorso del presidio ospedaliero della Val D’Agri. La struttura sanitaria è particolarmente importante, per assicurare ai cittadini e ai lavoratori il diritto alla salute e una tempestiva risposta alle emergenze. In Val D’agri, infatti, sorge il Cova, zona a rischio rilevante”.



“Ringrazio per la collaborazione – conclude il presidente del Consiglio regionale della Basilicata - tutti coloro che nel proprio ruolo, hanno contribuito al raggiungimento di questo importante risultato: il direttore generale, Massimo Barresi, il direttore Mario Battista La Rocca, il dottor Toscano, l'assessore alla sanità Rocco Leone, il consigliere Aliandro, il sindaco di Marsicovetere, il Sindaco di Viggiano e tutti i primi cittadini della valle che credono e lavorano in questa direzione. Il mio ringraziamento va anche a tutti i medici che in questo progetto, con impegno, potranno fornire un importante servizio a tutta la comunità”.