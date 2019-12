Il maltempo dei giorni scorsi ha causato ingenti danni in Basilicata e in particolare alla comunità di Lauria, maltempo che ha colpito strutture pubbliche e private e soprattutto 8 giovani atleti. Infatti alcuni detriti di importanti dimensioni sono stati sollevati e spazzati via da una forte tromba d'aria causando il ferimento degli atleti che sostenevano gli allenamenti, ed é a loro porgiamo un nostro pensiero di affetto e pronta guarigione affinché possano tornare a praticare presto ciò che li appassiona.

Quanto accaduto ci insegna, ancora una volta, che la sicurezza è fondamentale: bisogna investire in strutture pubbliche che garantiscono protezione e comfort in qualsiasi ambito, senza dimenticare quanto sia importante rispettare le pratiche di manutenzione di tutte le strutture e condannare l'abuso edilizio qualora presente. A pagarne le conseguenze non devono essere i giovani e gli utenti di un servizio!

Buol lavoro al sindaco di Lauria, ai soccorritori e a tutte le forze schierate per far fronte allo spiecevole accaduto.