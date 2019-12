Il Museo Provinciale di Potenza, ospita da questa mattina i lavori del Comitato di sorveglianza del P.O. Fesr Basilicata 2014-2020, nella sua prestigiosa sede del rione Santa Maria.

Nel dare il saluto di benvenuto, il Presidente della Provincia di potenza, Rocco Guarino, ha rimarcato il ruolo strategico della comune identità isituzionale e della fattiva collaborazione tra Enti "che ha nel caso specifico di oggi, la sua visione strategica di creare sviluppo attraverso una attenta programmazione ed un corretto utilizzo delle risorse.

Solo seguendo questa rotta - ha aggiunto Guarino - possiamo immaginare di avere risposte forti e concreti dalla progettualità che Comuni, Province, Regione hanno messo in campo, guardando all'Europa come una dimensione aperta e non dirigistica. Su questo terreno dobbiamo proseguire analizzando bene i fattori di rischio che si celano dietro l'utilizzo di risorse concesse e ragionare su come utilizzare a pieno titolo le stesse in tempi certi e ben definiti.

Non ci basta il risultato positivo delle percentuali di impegno e spesa degli stessi fondi, perchè la sfida vera nel futuro sarà quella di aver registrato uno scatto in avanti dei fattori produttivi, della occupazione e della qualità della vita dei nostri corregionali in uno con la battaglia vera per salvaguardare l'identità regionale e fermare lo spopolamento anche attraverso una nuova dinamica di studi per i nostri giovani".

Apprezzamento per la sede ed il lavoro svolto nel Polo Museale Provinciale potentino, con i suoi pezzi esposti, i suoi lavori, la sua identità, è poi venuto dai Commissari europei e dai tecnici intervenuti alla riunione del Comitato di Sorveglianza.