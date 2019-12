“A distanza di circa un mese e mezzo dalla nomina all’Ater di Matera da parte del presidente del Consiglio regionale, Carmine Cicala non è ancora ben chiara la situazione della neo amministratrice unica, Lucrezia Guida”. Lo dichiara il vicepresidente del Consiglio regionale della Basilicata, Mario Polese primo firmatario di una interrogazione sul caso: “Chiediamo chiarimenti urgenti – aggiunge il vicepresidente dell’Assemblea regionale - per capire con quali logiche il presidente Cicala abbia nominato il nuovo vertice dell’Azienda territoriale per l’edilizia residenziale di Matera”. “Senza togliere nulla all’onorabilità e alla professionalità della signora Guida - prosegue l’esponente lucano di Italia Viva - dalla documentazione ufficiale a corredo dell’avviso pubblico per le designazione degli enti strumentali emergono due punti che renderebbero nulla la nomina della stessa Guida alla carica di amministratrice unica dell’Ater: nello specifico non sarebbe in possesso dei requisiti necessari per la nomina secondo quanto riportato nel curriculum presentato dalla stessa; essendo ancora dipendente dell’Alsia avrebbe dovuto presentare autorizzazione dello stesso ente strumentale regionale a presentare domanda per l’incarico di dirigente dell’Ater”. “Per tali motivi chiediamo che la vicenda venga chiarita nel più breve tempo possibile nel rispetto delle norme”, conclude Polese.