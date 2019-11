C’è soddisfazione a Vietri di Potenza per la notizia dell’intervento, da un milione di euro, che Acquedotto Lucano ha approvato con un progetto da realizzare sugli impianti di depurazione situati nelle contrade Molinello e Mosileo. Si tratta di interventi sugli impianti di tipo biologico e a fanghi attivi, che consentiranno di adeguare il sistema di trattamento dei reflui a quanto stabilito dal D. Lgs.152/06 e dalle leggi regionali, nonché di minimizzare l’impatto ambientale e risolvere alcune criticità sinora riscontrate. Questo quanto dichiarato dal sindaco di Vietri di Potenza, Christian Giordano: “Grazie a questo nuovo intervento di un milione di euro i servizi alla comunità vietrese saranno ancora più efficienti e funzionali. Felice per la notizia ringrazio l’Amministratore Unico di Acquedotto Lucano Giandomenico Marchese e tutto il suo staff per la costante attenzione al nostro territorio”.

Acquedotto Lucano ha approvato questo importante progetto esecutivo relativo ai lavori di adeguamento sugli impianti siti a Vietri di Potenza. Il progetto verrà realizzato con un investimento finanziato con fondi rivenienti dal Patto Operativo Nazionale Ambiente FSC 2014- 2020 nell’ambito dell’Accordo di Programma per l’attuazione di un programma di interventi in materia di collettamento e depurazione finalizzati alla risoluzione della procedura di infrazione n. 2014/2059 “Patto per lo Sviluppo della regione Basilicata FSC Basilicata 2014-2020”.