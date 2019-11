L’assessore ha annunciato l’inaugurazione della Stazione centrale che si terrà il 13 novembre alla presenza del ministro delle Infrastrutture e dei trasporti





“Ho avuto modo di visitare tutte le stazioni, in particolare questa di Matera centrale, gioiello di modernità e di ecosostenibilità dove ho riscontrato una qualità architettonica davvero ammirevole. L’obiettivo del governo lucano, a partire da questa esperienza della Capitale europea della cultura, è quello di estendere rapidamente questo modello nel potentino così da avere in tutta la regione un trasporto pubblico innovativo ed efficiente. È evidente che Fal ha saputo cogliere, in tempi brevi, le occasioni fornite dalla Regione ed è su questa strada che dobbiamo andare avanti per vincere la sfida che riguarderà tutti gli hub e tutte le stazioni della Basilicata”.





È quanto ha dichiarato questa mattina a Matera l’assessore regionale alle Infrastrutture e mobilità, Donatella Merra, che ha visitato le quattro stazioni cittadine accompagnata dal presidente e dal direttore generale delle Ferrovie Appulo Lucane, Rosario Almiento e Matteo Colamussi, e dal dirigente del dipartimento regionale, Donato Arcieri.





“La realizzazione della Stazione Centrale, che inaugureremo il prossimo 13 novembre alla presenza del ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, ha trasformato quello che dal punto di vista architettonico era un non-luogo in uno spazio socialmente importante” ha aggiunto Merra, prima di soffermarsi su Serra Rifusa “fondamentale porta di accesso alla città e opportunità per un nuovo sistema di mobilità. Subito dopo il nostro insediamento – ha detto l’assessore – abbiamo deliberato uno stanziamento di ben 400 mila euro per il servizio metropolitano di Matera, proprio perché l’utenza deve essere sensibilizzata a un nuovo sistema di trasporto, considerata anche la qualità dei convogli, e il parcheggio di Serra Rifusa deve essere utilizzato come hub intermodale nel senso più ampio del termine. A questo riguardo – ha proseguito – stiamo lavorando alla convenzione tra Regione, Fal e Comune di Matera, che contiamo di chiudere entro la fine dell’anno, in modo da definire le tariffe più adeguate per agevolare l’accesso al servizio”.