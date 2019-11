Domani, martedì 5 novembre, l’assessore della Basilicata alle Infrastrutture e Mobilità, Donatella Merra, accompagnata dal presidente e dal direttore generale delle Ferrovie Appulo Lucane (Fal), Rosario Almiento e Matteo Colamussi, visiterà le stazioni materane delle Fal per... -->continua

4/11/2019 - Il 6 novembre si riunisce il consiglio Provinciale di Potenza

Il Consiglio Provinciale di Potenza, tornerà a riunirsi nella Sala Consiliare di Piazza Mario Pagano, MERCOLEDÌ 6 NOVEMBRE 2019 con inizio programmato per le ore 11,00 in prima convocazione ed il giorno successivo di GIOVEDI 7 NOVEMBRE alle ore 11,00 in seco...-->continua