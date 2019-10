La Basilicata è inclusa nei futuri bandi che verranno emanati per l’assunzione a livello territoriale di operatori giudiziari, bandi che riguardano anche l’inserimento lavorativo dei lavoratori tirocinanti.

È quanto emerge dall’Incontro tenutosi tra il Senatore Arnaldo Lomuti capogruppo M5S alla Commissione Giustizia del Senato e Vittorio Ferraresi Sottosegretario alla Giustizia.

L’incontro, chiesto dal Senatore Lomuti che ha voluto assicurarsi ed avere certezze sull’inserimento lavorativo degli operatori tirocinanti della Basilicata, lavoratori che hanno esercitato le loro mansioni con sacrificio ed impegno, nonostante le sfavorevoli condizioni economiche, insufficienti per condurre una vita dignitosa, specie per coloro con la responsabilità di una famiglia e bambini alle spalle.

E’ stato chiarito che l’iniziale bando emesso dal Ministero di Grazia e Giustizia riguardava la prima fase del percorso di assunzioni e quindi ha incluso solo una parte delle regioni Italiane, le fasi successive includeranno i restanti territori Italiani tra cui la Basilicata.

La recente crisi e la caduta del precedente governo hanno purtroppo provocato rallentamenti e perdite di tempo che il nuovo governo provvederà a recuperare per portare a termine il percorso di assunzioni promesso.



