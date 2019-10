L’assessore regionale all’Ambiente ha invitato le amministrazioni locali a dare attuazione ad una legge risalente al 2000, ma fondamentale per il settore delle teleradiocomunicazioni

“Ho scritto a tutti i Comuni della Basilicata per sollecitare la redazione del Piano comunale antenne, per individuare uno o più siti al di fuori di zone altamente urbanizzate dove localizzare e concentrare gli impianti di teleradiocomunicazioni già installati e di futura installazione”. Lo ha annunciato l’assessore regionale all’Ambiente, Gianni Rosa.

“I Comuni - ha evidenziato l’esponente della giunta Bardi - avrebbero dovuto redigere il Piano entro un anno dall’entrata in vigore della legge n. 30 del 2000, cioè entro il 5 aprile 2001. Da una prima ricognizione nessuna amministrazione, ad oggi, risulta aver adempiuto. Tuttavia, l’attuazione di questa norma è fondamentale per pianificare l’installazione delle antenne di teleradiocomunicazioni. I Piani previsti costituiscono uno strumento di prevenzione dell’inquinamento da campi elettromagnetici, per assicurare la tutela sanitaria, ambientale, paesaggistica e architettonica dei nostri Comuni. Spero - ha concluso Rosa - che le amministrazioni inadempienti si attivino quanto prima per evitare, in futuro, che l’inerzia sia causa di uno scempio ai danni dei cittadini”.