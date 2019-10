Dirigenti e funzionari del Dipartimento Ambiente, dell’Agenzia e della Fondazione Ambiente Ricerca Basilicata discuteranno i problemi evidenziati dall’assessore Un incontro per svolgere “approfondimenti e conseguenti adempimenti” rispetto alle sollecitazioni evidenziate ... -->continua

“Guardiamo al futuro. Con la vostra collaborazione potremo dare alle comunità le risposte che aspettano in termini di crescita e lavoro”. Lo ha detto il presidente della Regione, Vito Bardi, rivolgendosi ai sindaci dei Comuni rientranti nel Programma operativ... -->continua

“La classe dirigente lucana si prenda la responsabilità di confermare come Presidente pro tempore dell’Anci della Basilicata, Salvatore Adduce, in attesa che il quadro politico si faccia più chiaro”. Lo dichiara il vicepresidente del Consiglio regionale della ... -->continua