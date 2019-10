Riceviamo e pubblichiamo la nota che segue da parte del gruppo consiliare di minoranza 'Libera Comunità Roccanova' su mensa, trasporto e edificio scolastici.

A seguito delle sollecitazioni ricevute da numerosi cittadini e genitori abbiamo ritenuto

opportuno formulare alcune considerazioni sul delicato tema del diritto allo studio con

riferimento particolare al servizio mensa, al servizio di trasporto scolastico ed ai lavori

sull’edificio scolastico.

In merito all’affidamento del servizio mensa rileviamo quanto segue.

Non è stata fatta una gara che avrebbe potuto mettere in concorrenza piu operatori economici con

possibile riduzione del costo del pasto a vantaggio dell’Ente e delle famiglie.

Ci sembra che la durata del servizio sia stata frazionata senza motivazioni (l’affidamento é solo

fino a Dicembre) sebbene sia noto a tutti che la durata del servizio mensa corrisponde a quella dell’

anno scolastico ossia da Settembre a Giugno.

Chiediamo al Sindaco ed alla Giunta (visto che ancora oggi non abbiamo riscontro sulle deleghe

degli assessori) di fare chiarezza su questo punto, sulle procedure adottate e sulle intenzioni per il

futuro. (Nuovo affidamento alla stessa ditta?).

Chiediamo pure in quale luogo-centro di cottura sono preparati i pasti, con quali mezzi si effettua il

loro trasporto e con quali tempi considerato che gli stessi arrivano alle ore 12.00 e sono

somministrati agli alunni della scuola secondaria di primo grado alle ore 13.30 (Vengono

riscaldati??? E’ normale tutto questo???)

Ribadiamo che il prezzo fissato (4,17 euro con un incremento di circa il 40% rispetto al passato) risulta assolutamente non sostenibile per tante famiglie e

sarebbe necessario operare riduzioni dello stesso con un maggior contributo da parte del

Comune .

Quanto ai locali mensa ed ai lavori di ristrutturazione dell’ edificio scolastico siamo pronti ad

un immediato confronto pubblico con la nuova amministrazione. Anzi, chiederemo la

convocazione di un apposito consiglio comunale sull’ argomento.

Intanto possiamo affermare senza timore di smentita che i locali mensa sono stati ristrutturati anche

con il rifacimento delle pavimentazioni che versavano da decenni in condizioni pietose.

Sono state anche acquistate alcune attrezzature mancanti nella cucina nei limiti delle previsioni di

progetto.

Nel mese di maggio é stato effettuato un sopralluogo tecnico per verificare le condizioni di utilizzo

dei locali mensa ed in particolare della cucina.

Dal sopralluogo non sono emerse criticita’ di rilievo in merito all’utilizzo della cucina e della mensa

se non per la mancanza della canna fumaria che, evidenziamo, non c’era mai stata in passato.

In ogni caso dobbiamo anche dire che in oltre tre mesi di nuova amministrazione sarebbe stato

possibile, se voluto, realizzare modesti interventi (nuova canna fumaria, attrezzature varie, etc) per

una piena funzionalità della mensa e della cucina tanto più che la nuova amministrazione nel mese

di luglio ha impegnato circa 100.000,00 euro per il mantenimento del patrimonio di cui fa parte

anche la cucina e la mensa.

Evidentemente la volonta’ dell’ amministrazione é stata quella di non utilizzare la cucina della

mensa scolastica per proprie scelte e non per impedimenti insuperabili.

Chi governa deve tutelare il patrimonio dell’ Ente e non deve trascurarlo ricorrendo a

soluzioni semplificate e “di comodo”.

Con questa logica della semplificazione e del riversare le colpe ad altri potrebbe accadere, giusto

per fare un esempio, che questa amministrazione decida di dare in concessione a privati la gestione

delle strade comunali con istituzione di un “bel” pedaggio.

Purtroppo tante false affermazioni sono state fatte su mensa ed edificio scolastico come la notizia

ridicola della sparizione della cappa (per la cronaca abbiamo accertato che la cappa é stata

depositata da tempo nel locale deposito della mensa su disposizione del responsabile del servizio

tecnico, Geom. Rocco Graziano).

Nel merito dei lavori effettuati sulla scuola si precisa che gli stessi sono stati realizzati in attuazione

di due distinti progetti e finanziamenti con il controllo dei tecnici comunali. Gli atti sono pubblici.

A tal proposito riteniamo che sia stato fatto tutto quanto necessario all’esecuzione di lavori

per l’adeguamento dell’edificio alle attuali normative antisismiche dando priorita’ agli

interventi strutturali, a tutela della VITA UMANA, rispetto a quelli di rifinitura peraltro in gran

parte realizzati nei limiti dei fondi assegnati. E grazie a questo risultato (riscontrato dalla Regione

Basilicata) e’ stato possibile ottenere un secondo finanziamento per l’efficientamento energetico e

per l’esecuzione di opere accessorie ivi compresi nuovi arrredi.

Purtroppo, ricordiamo che con Rocco Greco Sindaco, dal 1999 al 2009, l’edificio scolastico e’

rimasto non adeguato sismicamente, con rifiniture fatiscenti e senza accatastamento. Ed ora il

Sindaco Greco, rieletto, si presenta in una riunione ringraziando il dirigente scolastico per aver

impedito agli alunni di rientrare nel mese di maggio 2019 in un “edificio pericolante”.

Ci vuole coraggio a fare tali assurde affermazioni che manifestano ingiustificata rabbia nei

confronti di chi ha amministrato in precedenza.

Infine, sul tema dell’agibilità dell’edificio abbiamo visionato il relativo documento in quanto

eravamo certi che gli uffici avrebbero potuto produrlo perchè vi erano tutti i presupposti per il suo

rilascio in virtù dei lavori realizzati e delle certificazioni emesse, eccezion fatta per la scala di

emergenza che da poche settimane ci risulta essere stata sottoposta a collaudo strutturale benchè la

sua realizzazione risalga a circa venti anni fà.

Comunque la scuola era utilizzabile anche prima (Maggio 2019) che il certificato di agibilità

fosse prodotto tant’e’ che nel periodo estivo la stessa e’ stata utilizzata, su autorizzazione del

Sindaco, per attivita’ di aggregazione giovanile.

Il certificato di agibilità è un mero atto ricognitivo dei requisiti che uno stabile deve possedere

per essere utilizzato. Tant’ è che il responsabile dell’area tecnica Geom. Rocco Graziano non ha

avuto difficoltà a sottoscriverlo prima dell’apertura delle attività didattiche senza la necessità di

ulteriori interventi.

L’assenza del certificato di agibilita’ non determina in automatico la non agibilità di un immobile.

Sono i certificati degli impianti ed i collaudi strutturali gli elementi essenziali ai fini della sicurezza.

Il Sindaco Giulio Emanuele (e non il responsabile dell’area tecnica come erroneamente affermato

sempre dal Sindaco Rocco Greco nella riunione con i genitori) ha comunicato al dirigente scolastico

con nota prot. 1692 del 17.05.2019 e nota prot. 1734 del 21.05.2019 lo stato di idoneità

dell’edificio scolastico alla luce delle certificazioni presenti ad avvenuta ultimazione dei lavori.

Cio’ nell’ambito di un impegno assunto con il dirigente scolastico a tenerlo costantemente

informato sull’andamento dei lavori. E proprio in quelle note il Sindaco Emanuele comunicava

semplicemente che l’edificio era di fatto nella disponibilita’ del dirigente scolastico rimettendo a

quest’ ultimo ogni decisione in merito al trasferimento delle attivita’ didattiche.

Passando al trasporto scolastico prendiamo atto del fatto che un servizio da decenni gratuito è

divenuto a pagamento per deliberata, quantunque legittima, scelta dell’amministrazione.

Evidentemente hanno sbagliato le amministrazioni degli ultimi 30 anni a mantenerlo gratuito.

In ogni caso 20,00 euro al mese gravano non poco sul bilancio di tante famiglie e si poteva

quantomeno pensare ad una tariffa realmente “simbolica” come il Vicesindaco - Rocco Motta -

aveva affermato durante una riunione dedicata al trasporto scolastico con alcuni genitori e dirigente

scolastico. Forse per il Vicesindaco, direttore di banca, 20,00 euro al mese sono una cifra simbolica.

O forse no.

Magari la decisione dei venti euro e’ stata presa a sua insaputa considerato che abbiamo notato la

sua assenza alla seduta di Giunta con la quale e’ stato approvato il piano per il diritto alla studio.

Anche sul trasposto scolastico avanziamo una previsione sperando che non si avveri. Il servizio

prima o poi (piu’ prima che poi) sarà esternalizzato con ulteriore aggravio di spesa per le casse

comunali.

E se dovesse accadere immaginiamo gia’ le solite motivazioni: veicolo vecchio e non adeguato

alla normativa vigente, assenza di dipendenti con patente, costi di manutenzione elevati, etc. etc.

Concludendo, DICIAMO ai genitori che non intendono aderire ad un siffatto servizio mensa e di

trasporto scolastico che LIBERA COMUNITA’ chiederà:

1) al dirigente scolastico di permettere agli alunni di pranzare a casa senza conteggiare le

conseguenti ore di assenza o, in alternativa, di permettere la consumazione a scuola di un

pasto preparato a casa (pasto domestico) come accade in tante altre scuole e Comuni d’ Italia;

2) al Sindaco ed alla Giunta di MODIFICARE le tariffe del servizio mensa scolastica e del

servizio di trasporto scolastico nonche’ di PROVVEDERE al ripristino del locale cucina.

Ribadiamo che il gruppo consiliare LIBERA COMUNITA’ intende svolgere il proprio ruolo di

gruppo di opposizione con correttezza, impegno e rispetto dei ruoli ribadendo il principio che gli

INTERESSI della COMUNITA’ devono essere anteposti a quelli dei SINGOLI.