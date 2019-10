"La Capitale europea della cultura ospita la prima Giornata nazionale dell'ecografia, iniziativa che evidenzia l'importanza di questo esame di screening utile per evitare pratiche diagnostiche più invasive per i pazienti e più costose per il sistema sanitario regionale". E' quanto ha dichiarato questa mattina il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, visitando lo stand allestito per l'evento dall'Azienda sanitaria del materano in piazza Vittorio Veneto.



L'assessore regionale alla Salute, Rocco Leone, si è soffermato sulle iniziative già in cantiere per assumere medici, infermieri e personale sanitario nelle strutture lucane, poi ha aggiunto che "nella nuova programmazione daremo più servizi ai territori in modo da consentire ai cittadini di non dover raggiungere gli ospedali per effettuare un esame come l'ecografia. Negli ultimi anni - ha aggiunto Leone - tutto è stato concentrato sui due ospedali di Potenza e Matera creando degli imbuti, noi intendiamo portare i servizi di base sul territorio per dare la possibilità agli ospedali di fare la specializzazione".