“Stare insieme ai ragazzi mi riempie di gioia. Progetti importanti come questo non riguardano solo la didattica ma sviluppano un alto senso civico. Il percorso di condivisione che c’č stato per questo progetto rappresenta un esempio concreto di sinergia tra scuole, istituzioni e famiglie”.



Sono queste le parole del vicepresidente della Giunta Regionale di Basilicata, Francesco Fanelli, intervenuto questa mattina, presso l’aula magna dell’ I.C.L. La Vista di Potenza, alla cerimonia conclusiva del progetto “Scuola Basilicata Ludica” (Scu.Ba.Lů). L’iniziativa, nel corso della quale sono stati premiati sedici istituti della scuola primaria e secondaria, č promossa, per il secondo anno consecutivo, dal Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Basilicata, Vincenzo Giuliano.



“Condividiamo l’obiettivo del benessere dei ragazzi attraverso l’insegnamento di valori imprescindibili – ha aggiunto Fanelli, portando anche i saluti del Presidente Vito Bardi e di tutta la Giunta. L’evoluzione tecnologica impone grande attenzione anche degli adulti che devono stare al passo con i tempi e difendere attivamente i giovani dal cyberbullismo. Dobbiamo guardare al futuro con ottimismo – ha concluso Fanelli - da parte della Regione metteremo in campo azioni sinergiche con tutte le istituzioni per incentivare manifestazioni di questo genere”.