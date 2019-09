Insieme al sindaco di Lauria, anche il sindaco di Viggianello Antonio Rizzo ha scritto ai vertici istituzionali regionali sull’emergenza cinghiali.

In realtà i primi cittadini che lo hanno fatto sono stati già una trentina sparsi in tutta la Basilicata, ma sono in aumento e l’obiettivo è fare in modo che si attivino tutti quelli dei 131 Comuni lucani.

“Viggianello borgo nel cuore del Parco Nazionale del Pollino, con un territorio prevalentemente montano – si legge nella missiva di Rizzo indirizzata al governatore, agli assessori Regionali ad Agricoltura e Ambiente, al prefetto Vardè, al presidente della Provincia di Potenza e al presidente di Anci Basilicata – vive ormai la problematica da anni anche nel centro urbano e nelle numerose frazioni, abitate da cittadini, ormai impauriti ed impotenti. Oltre ai danni che subiscono gli agricoltori, si aggiungono quelli ai boschi e sottoboschi e si registra anche una minaccia per la pubblica incolumità, nello specifico si teme per l’integrità fisica della popolazione, impotente di fronte alla presenza dei numerosi animali selvatici sempre più in prossimità delle abitazioni”.

La lettera si conclude con la medesima richiesta formulata da Lamboglia, di convocazione di un tavolo tecnico al quale siedano “i sindaci e gli altri Enti preposti”.

Ma Rizzo ha anche comunicato via social la decisione di rimanere nel Pd: “Io resto, con coerenza, nella mia casa d’origine, a casa mia: Il Partito Democratico”, ha scritto su Facebook.

“Alcuni complottisti – prosegue il post – pensano addirittura che possa passare alla Lega. L’alternativa al sovranismo e al populismo è la politica. I nemici sono la disoccupazione e le differenze sociali e l’unico laboratorio politico in grado di trovare soluzioni si chiama Partito Democratico che ha comunque bisogno di una classe dirigente nuova, progressista, riformatrice, innovativa. È lì che lancio la sfida alla generazione lucana”.



Gianfranco Aurilio

