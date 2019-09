Il 6 settembre scorso si sono conclusi i Lavori di adeguamento e messa in sicurezza della SP. 46 della “Peschiera” ammessi a finanziamento a valere sui fondi PO FESR Basilicata 2014/2020.

Ne dà notizia il Presidente della Provincia di Potenza Rocco Guarino a seguito di una specifica comunicazione dell’Ufficio tecnico provinciale.

Gli interventi hanno riguardato la realizzazione di opere di ristrutturazione per il miglioramento della sicurezza stradale.

L’importo complessivo del finanziamento è di euro 700.000,00 di cui euro 531. 572,60 per lavori a misura compresi euro 8.507,72 per oneri della sicurezza



“Saranno invece consegnati domani – annuncia Guarino - i lavori di messa in sicurezza della SP. 63 ''del Rubbio'' ammessi a finanziamento a valere sui fondi PO FESR Basilicata 2014/2020.

Gli interventi prevedono la realizzazione di opere di ristrutturazione per il miglioramento della sicurezza stradale”.

L’importo complessivo del finanziamento è di euro 1.000.000,00, di cui euro 759.798,27 per lavori a misura compresi euro 11.146,24 per oneri della sicurezza.

La Sp 63 del Rubbio collega l'abitato di Francavilla in Sinni con l'abitato di San Costantino Albanese e attraversa un comprensorio di valenza turistica sito nel Parco nazionale del Pollino.

“Inutile aggiungere – ha concluso il Presidente Guarino – che si tratta di interventi realizzati grazie ad un’azione sinergica dell’Ente Provincia, pur in presenza di quella che è la cronica ed accertata difficoltà economica delle amministrazioni provinciali italiane di rispondere ai bisogni dei cittadini in relazione alle competenze da esercitare”.