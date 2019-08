La tonaca e la penna. Introduzione a Giuseppe De Luca e al suo Novecento, di Padre Gaetano lo Russo edito da Telemaco edizioni di Acerenza: questo il libro che verrà presentato il prossimo sabato 24 agosto alle ore 19 nella sala del Palazzo De Luca di Sasso di Castalda, paese che proprio a questo grande uomo ha dato i natali.

Nella lunga e inquieta storia dell'umanità si è giunti a un punto in cui la Chiesa, dismesse le armi per la difesa della fede, ha contribuito con il dialogo ad avvicinare popoli e culture. Questo momento è coinciso con la fine della seconda guerra mondiale quando, in un moto di epocale rigenerazione, ha promosso il Concilio Vaticano II e ha gettato i ponti tra i due blocchi usciti vincenti nello scontro con il nazifascismo.

Don Giuseppe De Luca, attento osservatore dei flussi culturali e politici del Novecento italiano, si è messo in un dialogo con Bottai e con Togliatti, come riscopritore del grande valore della pietà popolare si è confrontato con i più grandi protagonisti del Concilio, come interprete del grave momento politico mondiale è stato ascoltato consigliere di Giovanni XXIII contribuendo a inaugurare un sommesso dialogo tra il rigido blocco comunista e la Chiesa di Roma. L'azione di De Luca ha lasciato una profonda traccia nella storia. Ma si tratta di una traccia talmente profonda che rischia di perdersi nelle pieghe della storia. Questo libro tenta di portarla in superficie per trasmetterla alle future generazioni.

A tutti è rivolto l’invito a presenziare all’importante evento, reso ancor più significativo in quanto proprio nel paese di Giuseppe De Luca, che in suo onore ha istituito una biblioteca con i testi dello stesso. La serata offrirà non solo la possibilità di immergersi in un libro di livello, curato meticolosamente dal suo autore, ma anche di avvicinarsi ad un uomo della nostra terra che ha rivestito un ruolo più che rilevante nel panorama mondiale del ‘900.