Ci sono anche tre progetti di filiera agroalimentare di altrettante cooperative aderenti a Legacoop in quelli finanziati dal Bando Sottomisura 16.0 del Psr Basilicata 2014/20, le cui graduatorie sono state pubblicate nei giorni scorsi dopo un percorso virtuoso iniziato qualche anno fa. Si tratta delle cooperative Granlatte, Apofruit e Unità contadina, che hanno visti approvate le proprie proposte progettuali rispettivamente nei comparti zootecnia da latte, ortofrutta e cerealicolo. Granlatte e Apofruit risultano essere anche capofila.

“I progetti di valorizzazione della filiera inseguono un approccio integrato necessario a innescare un legame diretto tra produzione, trasformazione e vendita – dichiara il presidente di Legacoop Basilicata, Innocenzo Guidotti – in modo da esaltare la qualità delle produzioni lucane”. L’organizzazione esprime la propria soddisfazione per la pubblicazione delle graduatorie. “Soltanto attraverso processi di aggregazione possiamo accrescere la competitività del settore agroalimentare, che è fondamentale per lo sviluppo dell’intero territorio regionale. E la cooperazione – conclude Guidotti – rappresenta l’esempio d’eccellenza del valore dello stare insieme”.