Percorrendo il “TRATTURO COMUNALE GRASSANO-GARAGUSO” è impossibile non accorgersi dello stato di evidente criticità in cui versa questa strada!!! La scarsa manutenzione non solo è palese ma rischia di mettere in pericolo i cittadini che quotidianamente la percorrono. Il pavimento in battuto di cemento sta cedendo in più punti per effetto del terreno franoso e, senza la dovuta manutenzione da parte del Comune e dell’ufficio tecnico, si rischia di creare voragini che causerebbero la chiusura definitiva della stessa.



I frontisti, responsabilmente, hanno segnalato più volte queste criticità ai nostri Amministratori nello specifico al Consigliere Comunale Daraio Giuseppe il quale con assoluta superficialità si è rivolto, in malo modo, ad uno dei cittadini che avevano chiesto l’intervento del Comune.



Probabilmente il Consigliere Daraio non si è mai recato in questa strada o presumibilmente non ne conosce neanche l’esistenza, dimenticando, con il suo atteggiamento poco consono ad un’Istituzione, che oggi ricopre una carica pubblica e che rappresenta il Comune di Grassano!!



Il Consigliere Daraio Giuseppe, come tutta l’Amministrazione, è tenuto ad ascoltare le istanze dei cittadini e segnalarle agli uffici preposti affinché si intervenga per risolvere i problemi della nostra comunità.



Siamo certi che il Sindaco Luberto, dopo questa segnalazione, provvederà in tempi brevi a fare un sopralluogo per programmare un celere intervento di manutenzione prima dell’inizio della stagione invernale!!





Pascale Sergio e Linsalata Giuseppe, Portavoce cittadini Fratelli d’Italia Grassano