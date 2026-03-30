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|Parte il progetto educativo sul rispetto del Pianeta ideato da WESE
30/03/2026
|Nelle ultime settimane gli Istituti scolastici dei Comuni del comprensorio Tempa Rossa, sono coinvolti nel progetto educativo dal titolo A scuola per lAmbiente. La robotica a supporto delleducazione ambientale, uniniziativa ideata da WESE - WE Smart Engineering, sostenuta e finanziata da TotalEnergies E&P S.p.A. insieme ai partners della JV Tempa Rossa, Mitsui E&P Italia B e Shell Italia E&P.
WESE è una start up innovativa con sede in Basilicata, fondata da Anna Merlino, da anni impegnata nella gestione dei rifiuti. La mission è quella di offrire consulenza ambientale specializzata e di affiancare aziende e comunità nel raggiungimento della conformità normativa, nellottimizzazione delle risorse e nelladozione di tecnologie smart, per una gestione intelligente dei rifiuti. Tra le sue attività, WESE progetta anche percorsi formativi innovativi per educare e coinvolgere attivamente le le comunità nellambizioso percorso della transizione ecologica.
Il progetto A scuola per lAmbiente, a cui hanno aderito lIstituto comprensivo Castronuovo, lIstituto omnicomprensivo Stigliano e lI.S.S. Carlo Levi di Corleto Perticara, è rivolto a studenti di ogni ordine e grado, e mira a diffondere un approccio innovativo, coinvolgente e tecnologico alleducazione ambientale. Il primo step del progetto prevede una serie di appuntamenti didattici dedicati alle 5R delleconomia circolare: Riduzione, Riuso, Raccolta, Riciclo e Recupero dei rifiuti. Questo ciclo educativo culminerà in una suggestiva uscita didattica, per consentire agli studenti di sperimentare sul campo i temi trattati in aula.
Questanno entra in aula la robotica! I primi appuntamenti didattici, che hanno interessato le scuole dellinfanzia e le primarie presenti nei Comuni di Guardia Perticara, Corleto Perticara, Missanello, Armento, Aliano ed Accettura sono stati focalizzati proprio sul riciclo attraverso la robotica: grazie a RoBidone - il robot intelligente - e WESE, linnovazione e lintelligenza artificiale entrano nelle scuole come strumenti d'avanguardia per insegnare ai più piccoli il metodo corretto per differenziare i rifiuti.
Durante gli incontri viene data lettura ai bambini del fumetto dal titolo "Vi racconto una storia. Un viaggio con Mago Riciclo", la narrazione di unavventura magica ambientata nel suggestivo borgo di Guardia Perticara, per spiegare ai bambini che una corretta raccolta differenziata può contribuire concretamente alla salvaguardia del nostro Pianeta. Liniziativa editoriale ha ricevuto il patrocinio del Comune di Guardia Perticara, che ne ha sostenuto la diffusione.
''Attraverso le proposte educative di WESE ci concentriamo sullobiettivo di condividere con gli studenti il concetto di gestione sostenibile dei rifiuti, promuovendo al contempo comportamenti responsabili che possano fare la differenza per il nostro Pianeta. Sviluppare competenze e conoscenze sulla corretta gestione dei rifiuti, inoltre, fornisce agli studenti gli strumenti necessari per affrontare le sfide del futuro sulla tutela dellambiente'', afferma la fondatrice di WESE.
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