Nelle ultime settimane gli Istituti scolastici dei Comuni del comprensorio Tempa Rossa, sono coinvolti nel progetto educativo dal titolo A scuola per lAmbiente. La robotica a supporto delleducazione ambientale, uniniziativa ideata da WESE - WE Smart Engineering, sostenuta e finanziata da TotalEnergies E&P S.p.A. insieme ai partners della JV Tempa Rossa, Mitsui E&P Italia B e Shell Italia E&P.

WESE è una start up innovativa con sede in Basilicata, fondata da Anna Merlino, da anni impegnata nella gestione dei rifiuti. La mission è quella di offrire consulenza ambientale specializzata e di affiancare aziende e comunità nel raggiungimento della conformità normativa, nellottimizzazione delle risorse e nelladozione di tecnologie smart, per una gestione intelligente dei rifiuti. Tra le sue attività, WESE progetta anche percorsi formativi innovativi per educare e coinvolgere attivamente le le comunità  nellambizioso percorso della transizione ecologica.

Il progetto A scuola per lAmbiente, a cui hanno aderito lIstituto comprensivo Castronuovo, lIstituto omnicomprensivo Stigliano e lI.S.S. Carlo Levi di Corleto Perticara, è rivolto a studenti di ogni ordine e grado, e mira a diffondere un approccio innovativo, coinvolgente e tecnologico alleducazione ambientale. Il primo step del progetto prevede una serie di appuntamenti didattici dedicati alle 5R delleconomia circolare: Riduzione, Riuso, Raccolta, Riciclo e Recupero dei rifiuti. Questo ciclo educativo culminerà in una suggestiva uscita didattica, per consentire agli studenti di sperimentare sul campo i temi trattati in aula.

Questanno entra in aula la robotica! I primi appuntamenti didattici, che hanno interessato le scuole dellinfanzia e le primarie presenti nei Comuni di Guardia Perticara, Corleto Perticara, Missanello, Armento, Aliano ed Accettura sono stati focalizzati proprio sul riciclo attraverso la robotica: grazie a RoBidone - il robot intelligente - e WESE, linnovazione e lintelligenza artificiale entrano nelle scuole come strumenti d'avanguardia per insegnare ai più piccoli il metodo corretto per differenziare i rifiuti.

Durante gli incontri viene data lettura ai bambini del fumetto dal titolo "Vi racconto una storia. Un viaggio con Mago Riciclo", la narrazione di unavventura magica ambientata nel suggestivo borgo di Guardia Perticara, per spiegare ai bambini che una corretta raccolta differenziata può contribuire concretamente alla salvaguardia del nostro Pianeta. Liniziativa editoriale ha ricevuto il patrocinio del Comune di Guardia Perticara, che ne ha sostenuto la diffusione.

''Attraverso le proposte educative di WESE ci concentriamo sullobiettivo di condividere con gli studenti il concetto di gestione sostenibile dei rifiuti, promuovendo al contempo comportamenti responsabili che possano fare la differenza per il nostro Pianeta. Sviluppare competenze e conoscenze sulla corretta gestione dei rifiuti, inoltre, fornisce agli studenti gli strumenti necessari per affrontare le sfide del futuro sulla tutela dellambiente'', afferma la fondatrice di WESE.