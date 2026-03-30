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|Le Vie della Croce, grande partecipazione ai primi appuntamenti
30/03/2026
|Grande partecipazione e vivo interesse hanno caratterizzato i primi due appuntamenti de Le Vie della Croce, il percorso culturale e spirituale promosso dalla Pro Loco di Rionero in Vulture dedicato ai riti della Settimana Santa.
La presentazione del volume Eredi del sacro: la Passione e la Settimana Santa tra memoria e rito di Cristian Strazza e linaugurazione della mostra fotografica Sebburche, ospitate presso Palazzo Fortunato, hanno richiamato un pubblico numeroso e attento. Un segnale forte della centralità che queste tradizioni continuano ad avere nella vita della comunità.
Lincontro è stato moderato da Fortunata Libutti.
Nel corso dellincontro, lautore ha guidato i presenti in una riflessione profonda sul significato dei riti pasquali, partendo da una domanda essenziale: cosa spinge ancora oggi intere comunità a farsi carne e silenzio per rivivere il dramma del Calvario? In un tempo segnato dallimmaterialità digitale, le sacre rappresentazioni lucane emergono come espressione autentica di quella che può essere definita la solidità delleffimero.
Il volume si configura come un intenso viaggio antropologico e spirituale nel cuore della Basilicata, con particolare attenzione alla tradizione secolare di Barile. Attraverso lanalisi dei riti e delle loro strutture simboliche, Strazza evidenzia come il sacro continui a plasmare lidentità collettiva, trasformando ogni spazio urbano in un palcoscenico della memoria condivisa. Figure emblematiche come la Zingara e i simboli della processione diventano chiavi di lettura di un patrimonio culturale che unisce passato e presente, fede e responsabilità.
Numerosi gli interventi istituzionali e culturali che hanno arricchito la serata: Paola Appiano per Unilaboro, lassessore al Turismo Maria Sena Grieco, il sindaco Mario Di Nitto e il presidente regionale Unpli Vito Sabia, che hanno sottolineato il valore del progetto Le Vie della Croce come strumento di valorizzazione territoriale e identitaria.
Significativa anche la testimonianza delleditore Giovanni Marino, che ha condiviso la sua esperienza tra editoria, fotografia e partecipazione diretta alla tradizione rionerese, mettendo in luce le peculiarità locali rispetto ad altri contesti. La prof.ssa Montemurro ha inoltre presentato i risultati di unimportante indagine etnografica condotta nellambito del progetto SMART LAND. Culture, Sostenibilità e Territori, realizzato in collaborazione con le Università di Foggia e della Basilicata.
Le conclusioni, affidate al vescovo della diocesi di Melfi, hanno richiamato lattenzione sulla necessità di preservare lautenticità dei riti, mantenendo saldo il loro fondamento cristiano-cattolico. A chiudere la serata, lintensa interpretazione dellattrice e regista Lea Di Mauro, che ha emozionato il pubblico con la lauda Compianto della Madonna di Jacopone da Todi.
Dopo il successo dei primi due appuntamenti, Le Vie della Croce prosegue con il terzo momento in programma:
mercoledì 1° aprile, presso Fontana Grande, andrà in scena Un Uomo, la drammatizzazione della Passione di Cristo, unesperienza suggestiva e coinvolgente che rievoca uno dei momenti più profondi della tradizione rionerese.
Un nuovo invito alla comunità e ai visitatori a partecipare a un cammino condiviso tra fede, memoria e identità.
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