Grande partecipazione e vivo interesse hanno caratterizzato i primi due appuntamenti de Le Vie della Croce, il percorso culturale e spirituale promosso dalla Pro Loco di Rionero in Vulture dedicato ai riti della Settimana Santa.



La presentazione del volume Eredi del sacro: la Passione e la Settimana Santa tra memoria e rito di Cristian Strazza e linaugurazione della mostra fotografica Sebburche, ospitate presso Palazzo Fortunato, hanno richiamato un pubblico numeroso e attento. Un segnale forte della centralità che queste tradizioni continuano ad avere nella vita della comunità.



Lincontro è stato moderato da Fortunata Libutti.



Nel corso dellincontro, lautore ha guidato i presenti in una riflessione profonda sul significato dei riti pasquali, partendo da una domanda essenziale: cosa spinge ancora oggi intere comunità a farsi carne e silenzio per rivivere il dramma del Calvario? In un tempo segnato dallimmaterialità digitale, le sacre rappresentazioni lucane emergono come espressione autentica di quella che può essere definita la solidità delleffimero.



Il volume si configura come un intenso viaggio antropologico e spirituale nel cuore della Basilicata, con particolare attenzione alla tradizione secolare di Barile. Attraverso lanalisi dei riti e delle loro strutture simboliche, Strazza evidenzia come il sacro continui a plasmare lidentità collettiva, trasformando ogni spazio urbano in un palcoscenico della memoria condivisa. Figure emblematiche come la Zingara e i simboli della processione diventano chiavi di lettura di un patrimonio culturale che unisce passato e presente, fede e responsabilità.



Numerosi gli interventi istituzionali e culturali che hanno arricchito la serata: Paola Appiano per Unilaboro, lassessore al Turismo Maria Sena Grieco, il sindaco Mario Di Nitto e il presidente regionale Unpli Vito Sabia, che hanno sottolineato il valore del progetto Le Vie della Croce come strumento di valorizzazione territoriale e identitaria.



Significativa anche la testimonianza delleditore Giovanni Marino, che ha condiviso la sua esperienza tra editoria, fotografia e partecipazione diretta alla tradizione rionerese, mettendo in luce le peculiarità locali rispetto ad altri contesti. La prof.ssa Montemurro ha inoltre presentato i risultati di unimportante indagine etnografica condotta nellambito del progetto SMART LAND. Culture, Sostenibilità e Territori, realizzato in collaborazione con le Università di Foggia e della Basilicata.



Le conclusioni, affidate al vescovo della diocesi di Melfi, hanno richiamato lattenzione sulla necessità di preservare lautenticità dei riti, mantenendo saldo il loro fondamento cristiano-cattolico. A chiudere la serata, lintensa interpretazione dellattrice e regista Lea Di Mauro, che ha emozionato il pubblico con la lauda Compianto della Madonna di Jacopone da Todi.



Dopo il successo dei primi due appuntamenti, Le Vie della Croce prosegue con il terzo momento in programma:

mercoledì 1° aprile, presso Fontana Grande, andrà in scena Un Uomo, la drammatizzazione della Passione di Cristo, unesperienza suggestiva e coinvolgente che rievoca uno dei momenti più profondi della tradizione rionerese.



Un nuovo invito alla comunità e ai visitatori a partecipare a un cammino condiviso tra fede, memoria e identità.