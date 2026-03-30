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|WeDo lab a Matera. Focus sul wedding. Sarli (Apt): tappa di un percorso da esplorare
30/03/2026
|Sono molto contenta che Wedo lab abbia scelto Matera e la Basilicata per il terzo appuntamento nazionale dedicato al Destination wedding. È un settore ancora poco esplorato per la nostra regione ma che potrebbe aprirsi a traiettorie di sviluppo interessanti, tanto che è allattenzione delle Commissioni consiliari regionali proprio una pdl sul tema, proposta da diversi consiglieri. Lo dichiara il direttore generale dellApt, Margherita Sarli, in riferimento allevento in programma a Matera dal 30 marzo al 1 aprile.
Il WeDo Main, ossia il cuore del progetto la cui anteprima si svolge in questi giorni, tornerà nella nostra Matera poi ad ottobre e stiamo valutando come Apt, in accordo con lassessore della Città, Simona Orsi, quali forme di collaborazione per lappuntamento nei Sassi oltre allopportunità di un fam trip che apra al territorio regionale nel suo insieme, nella consapevolezza che questo possa rappresentare un punto di partenza di un percorso senza dubbio più lungo e che richiede una programmazione più puntuale.
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