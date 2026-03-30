Sono molto contenta che Wedo lab abbia scelto Matera e la Basilicata per il terzo appuntamento nazionale dedicato al Destination wedding. È un settore ancora poco esplorato per la nostra regione ma che potrebbe aprirsi a traiettorie di sviluppo interessanti, tanto che è allattenzione delle Commissioni consiliari regionali proprio una pdl sul tema, proposta da diversi consiglieri. Lo dichiara il direttore generale dellApt, Margherita Sarli, in riferimento allevento in programma a Matera dal 30 marzo al 1 aprile.



Il WeDo Main, ossia il cuore del progetto la cui anteprima si svolge in questi giorni, tornerà nella nostra Matera poi ad ottobre e stiamo valutando come Apt, in accordo con lassessore della Città, Simona Orsi, quali forme di collaborazione per lappuntamento nei Sassi oltre allopportunità di un fam trip che apra al territorio regionale nel suo insieme, nella consapevolezza che questo possa rappresentare un punto di partenza di un percorso senza dubbio più lungo e che richiede una programmazione più puntuale.