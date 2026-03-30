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|Sentieri, Saperi, Sapori. La montagna lucana tra biodiversità e comunità - Iniziativa Cai del 1 aprile 2026
30/03/2026
|Un incontro dedicato al profondo legame del Club Alpino Italiano con il territorio, la cultura e le tradizioni locali: si terrà mercoledì 1 aprile alle ore 17:00 presso Open Space Porta dei Parchi in Piazza Vittorio Veneto a Matera levento Sentieri, Saperi, Sapori. La montagna lucana tra biodiversità e comunità.
Promosso dal Gruppo Regionale CAI Basilicata e dalla Comunità Cibo della Biodiversità di interesse agricolo e alimentare dellarea sud della Basilicata, liniziativa intende valorizzare il patrimonio naturale e gastronomico della montagna lucana, mettendo al centro il ruolo delle comunità nella tutela della biodiversità.
Ad aprire il confronto saranno gli interventi di Margherita Serritiello, Presidente CAI Matera, Annibale Formica, Presidente della Comunità del Cibo Basilicata, Domenico Cerbino di ALSIA Basilicata e Bruno Niola, Presidente del Gruppo Regionale CAI Basilicata.
Levento si inserisce in un percorso di riflessione e condivisione sul tema Montagna e Cibo, sottolineando come questi ambiti non siano separati, ma rappresentino ununica promessa: quella di una terra che continua a vivere, grazie alla cura, alla conoscenza e alla partecipazione delle comunità locali.
Un appuntamento con ingresso libero, aperto al pubblico interessato a cibo e belleza delle nostre colline e montagne lucane , rivolto a cittadini, appassionati di ambiente e del trekking e operatori del settore, per riscoprire e promuovere il valore autentico della Basilicata.
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