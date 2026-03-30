HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

Sentieri, Saperi, Sapori. La montagna lucana tra biodiversità e comunità - Iniziativa Cai del 1 aprile 2026

30/03/2026

Un incontro dedicato al profondo legame del Club Alpino Italiano con il territorio, la cultura e le tradizioni locali: si terrà mercoledì 1 aprile alle ore 17:00 presso Open Space Porta dei Parchi in Piazza Vittorio Veneto a Matera levento Sentieri, Saperi, Sapori. La montagna lucana tra biodiversità e comunità.



Promosso dal Gruppo Regionale CAI Basilicata e dalla Comunità Cibo della Biodiversità di interesse agricolo e alimentare dellarea sud della Basilicata, liniziativa intende valorizzare il patrimonio naturale e gastronomico della montagna lucana, mettendo al centro il ruolo delle comunità nella tutela della biodiversità.



Ad aprire il confronto saranno gli interventi di Margherita Serritiello, Presidente CAI Matera, Annibale Formica, Presidente della Comunità del Cibo Basilicata, Domenico Cerbino di ALSIA Basilicata e Bruno Niola, Presidente del Gruppo Regionale CAI Basilicata.



Levento si inserisce in un percorso di riflessione e condivisione sul tema Montagna e Cibo, sottolineando come questi ambiti non siano separati, ma rappresentino ununica promessa: quella di una terra che continua a vivere, grazie alla cura, alla conoscenza e alla partecipazione delle comunità locali.



Un appuntamento con ingresso libero, aperto al pubblico interessato a cibo e belleza delle nostre colline e montagne lucane , rivolto a cittadini, appassionati di ambiente e del trekking e operatori del settore, per riscoprire e promuovere il valore autentico della Basilicata.



archivio

ALTRE NEWS

ALTRE NEWS
30/03/2026 - Sentieri, Saperi, Sapori. La montagna lucana tra biodiversità e comunità - Iniziativa Cai del 1 aprile 2026

Un incontro dedicato al profondo legame del Club Alpino Italiano con il territorio, la cultura e le tradizioni locali: si terrà mercoledì 1 aprile alle ore 17:00 presso Open Space Porta dei Parchi in Piazza Vittorio Veneto a Matera levento Sentieri, Saperi, Sapori. La mo...-->continua
30/03/2026 - Ideama trionfa alla 30ª Ediz. di Mediastars: leccellenza di 3 progetti tra cultura, territorio e rigenerazione urbana

Ideama, agenzia di comunicazione e branding associata ad UNA (Aziende della Comunicazione Unite) e parte del gruppo dihub, consolida il suo posizionamento ai vertici della creatività nazionale ottenendo una serie di prestigiosi riconoscimenti alla 30ª Edizion...-->continua
30/03/2026 - ''Lultima carta'': a Matera il romanzo vincitore del Premio Liberalia

MATERA  Giovedì 2 aprile 2026, alle ore 18:00, il Salone della Camera di Commercio di Matera ospiterà la presentazione del volume Lultima carta (Altrimedia Edizioni), scritto a quattro mani da Matteo e Maurizio Camerini.

L'evento, che vedrà l'edit...-->continua
30/03/2026 - Giornate del Made in Italy per la sicurezza antincendio in scena a Matera il 15 Aprile

Il 15 Aprile si terrà la Giornata Nazionale del Made in Italy (promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy) dal titolo "Il Made in Italy e l'innovazione sostenibile nel settore della sicurezza antincendio" dedicata alla mostra delle attività del...-->continua

E NEWS








WEB TV

29/03/2026 - Serie D: Intervista al presidente Fc Francavilla Antonio Cupparo post partita contro Heraclea

29/03/2026 - Serie D: Intervista al presidente Fc Francavilla Antonio Cupparo post partita contro Heraclea

29/03/2026 - Serie D G/H : FC Francavilla - Heraclea 2 - 2

29/03/2026 - Serie D G/H : FC Francavilla - Heraclea 2 - 2

27/03/2026 - Basilicata. Assessore regionale Latronico sul presidio ospedaliero di Chiaromonte

27/03/2026 - Basilicata. Assessore regionale Latronico sul presidio ospedaliero di Chiaromonte

27/03/2026 - Assessore regionale Latronico su dati Agenas

27/03/2026 - Assessore regionale Latronico su dati Agenas

27/03/2026 - A Chiaromonte ’La stanza Lilla’ per le famiglie degli ospiti del Dca

27/03/2026 - A Chiaromonte ’La stanza Lilla’ per le famiglie degli ospiti del Dca



Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyrightï¿½ lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo