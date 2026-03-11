HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

Il CAI Lagonegro alla fiera Fa la cosa giusta! di Milano per promuovere il Cammino Basilicata Coast to Coast

11/03/2026

La sezione del Club Alpino Italiano di Lagonegro sarà presente da venerdì 13 marzo fino a domenica 15 marzo alla Fiera nazionale del consumo critico e degli stili di vita sostenibili Fa la cosa giusta!, in programma a Milano.
La partecipazione avverrà allinterno dello stand della Regione Basilicata, acquistato e organizzato dallAPT Basilicata, che ringraziamo per lopportunità concessa di promuovere il territorio lucano e le sue esperienze di turismo lento.
In questo contesto la sezione CAI di Lagonegro presenterà al pubblico della fiera il Cammino Basilicata Coast to Coast, un itinerario escursionistico che attraversa la regione da mare a mare e che rappresenta un progetto di valorizzazione del paesaggio, delle comunità locali e della rete dei sentieri.
La sezione CAI di lagonegro desidera inoltre esprimere un sentito ringraziamento agli sponsor privati che hanno sostenuto questa iniziativa e ai Comuni di Latronico e Maratea, che con il loro contributo hanno reso possibile la partecipazione alla manifestazione milanese.
Durante i giorni di permanenza a Milano sono inoltre previsti due momenti di incontro e di presentazione del Cammino Basilicata Coast to Coast ospitati da altre realtà del Club Alpino Italiano. In particolare, la sezione di Lagonegro sarà ospite della sezione CAI di Sovico e della sezione CAI di Brugherio, con due serate dedicate alla scoperta dellitinerario e delle sue potenzialità escursionistiche e culturali.
La presenza alla fiera rappresenta unimportante occasione per far conoscere la Basilicata e i suoi cammini a un pubblico nazionale sempre più attento alle esperienze di turismo sostenibile e ai territori autentici.



